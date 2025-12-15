即時中心／高睿鴻報導

近期藍營猛打國防採購標案得標廠商資格問題，包括金額高達5.9億的「RDX海掃更」炸藥由台南的「裝修公司」福麥得標、拿下金額逾2億元軍火標案的「大石公司」是鞋商；今（15）天藍委王鴻薇又加碼爆料高雄茶葉公司「鴻璋」取得上百筆標案。對此，民進黨立委吳思瑤則回應，以上陳述均是對廠商的惡意政治攻擊。

國民黨近日猛烈攻擊國防標案，特別是承包相關業務的民間廠商。首先是裝修業者福麥，因投標素有旋風炸藥、黑索金之稱的「RDX海掃更」，遭外界質疑，其本業是衛浴、馬桶等進口及修繕廠商，為何能承接牽涉國安的軍防標案？另，桃市議員凌濤又砲轟大石，質疑其本業為製造皮鞋、運動鞋，現在卻大變身，突然有能力接下「5.56公厘底火」標案，價值高達2億。

今早，王鴻薇再批，同樣拿到大量國防標案的「鴻璋茶葉公司」，位於高雄、資本額僅有少少的10萬塊，卻能標到國防部眾多資安相關的案子，如電腦設備維護等；雖然整體金額不是很大，但案量非常多。她續指，重點是這間公司，已先後遭地檢署起訴、甚至被大學及立法院提告過，全都敗訴；其中，甚至有些案子牽涉詐欺，卻都能標到國防部機敏標案。

快新聞／高雄茶行竟承包百筆國防標案？吳思瑤震怒 轟王鴻薇惡意政治攻擊

國民黨立委王鴻薇。（圖／民視新聞資料照）

對此，綠委吳思瑤回應指出，無論是各行各業，其實都不應當過度質疑，過去曾做過什麼；「過去做了什麽，不代表現在就不能投入做什麽，這是一個非常錯誤的邏輯，也是不正確的觀念」，她說。吳思瑤舉例，看看國會113個立法委員，並非大家的原始工作都是政治相關；有人過去曾是補教老師、有人來自出版業、有游泳教練、也有文化人等。但這些人當選後，都是靠實力、靠專業表現贏得認可。

同樣的，吳思瑤認為，對國防採購任意貼標籤，根本無助國防發展；她直言說，強化軍工產業，才是台灣現階段最重要的國家利益，所以，民進黨團反對污名化這些參與軍工產業採購的廠商，這是惡意的政治攻擊。吳思瑤表示，她接著要報告三件事，第一，所謂的國防自主就是要「開放參與」、打造更多方能參與的國防供應鏈；所以，採購制度不僅要防弊，同時更要能「興利」。

所以吳思瑤說，最該重視的應該是，廠商本身能否取得合格的資格、國際原廠的輸出許可等；至於政府的角色，是鼓勵廠商依據公平競爭的原則，確認資格沒問題後，就可進入履約能力檢驗。她強調，由於採購制度必須防弊、興利，制度面可設立防弊機制，若遭遇不法情事，就先以採購標規予以行政處罰；如果有所不法，之後也能移送司法，都能調查真相，亦鼓勵各界檢舉。

快新聞／高雄茶行竟承包百筆國防標案？吳思瑤震怒 轟王鴻薇惡意政治攻擊

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

吳思瑤表示，除了採購制度是發展國防軍工業重要的一環，最後也要強調，「跨界軍工」同樣是國際趨勢；不只在台灣，世界各國都為了強化國防供應鏈、產業鏈，非常歡迎所有產業，都來協助提升國防業。她接著舉例，台灣過去也有「馬桶廠商」和成公司、奧地利的「施華洛世奇（Swarovski）」，都是從本業跨足到軍工產業；美國的強鹿集團、韓國的韓華集團，也都是跨界軍工的國際標竿。

「所以，跨界軍工是國際趨勢，為什麼在台灣，就被在野黨打成不法行為？被說得如此不堪？」，吳思瑤憤怒地說。她表示，還是希望能回到制度面，秉持國防自主開放參與、採購制度防弊興利、跨界軍工是國際趨勢等3大想法，也請在野黨停止這些來路不明、甚至惡質惡意的爆料。

吳思瑤接著又砲轟，王鴻薇過去在政壇，也是一堆造謠後遭打臉的紀錄，到底誰才是政壇詐欺犯？此外，她又指出，無論是王鴻薇、或凌濤指控的這些公司，都應當會採法律途徑，屆時，王的造謠被打臉全紀錄，又會多加一筆。吳思瑤也警告，切莫對廠商亂貼標籤，若發現有任何不法情事，歡迎所有人檢舉、提告，目前也有相當嚴謹的機制可查核；但別任意汙名化，這些依法採購、有關國防自主的項目。

快新聞／高雄茶行竟承包百筆國防標案？吳思瑤震怒 轟王鴻薇惡意政治攻擊

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

吳思瑤說：「再次拜託國民黨，你們急切地用這些來路不明的資訊，就是想打擊我們的國防自主、想破壞國防採購機制」。她重申，不應該過度追問，這些廠商過去做了什麼；而是更該關心，未來能為國家做什麼，如此一來，才會有越來越多的民間企業，願意投入國防產業。

原文出處：快新聞／藍營猛打國防採購包商資格問題 吳思瑤怒轟「惡意政治攻擊」

