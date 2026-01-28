藍營直轄市議員提名維持N＋1 35歲以下新人加權100％

國民黨中常會28日通過直轄市議員提名辦法。（資料照片）

國民黨中常會28日通過直轄市議員提名辦法，國民黨發言人牛煦庭表示，今年的提名辦法和過去是一樣的，有所謂N＋1，鼓勵新人、青年參選會有加權，該制度已經施行已久，如果每屆都變動，反而沒有公信力。

國民黨直轄市議員提名特別辦法指出，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額，應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名。

為鼓勵青年參政，提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓 及輔選之「青年專案」。35 歲以下登記同志，民意調查結果得加權70％，36至40歲加權50％。為鼓勵新人參選，其民意調查結果得加權30％。如果是35歲以下新人參選，加權可達100％。

不過該特別辦法有「政二代」條款，規定參選人三等親及配偶在該選區有國民黨或他黨現任民選公職者，不列入新人加權範圍中，政二代不能獲得新人加權。

國民黨中常會針對這項特別辦法有一番議論，有中常委認為，不同選區有不同政治情勢，應該要因地制宜，黨中央與各縣市黨部主委討論後再安排，而非一個特別辦法就一體適用。也有中常委提到政二代勝選機會高，但在新人加權上被排除，恐影響國民黨議會席次，應該提名勝選機會高的才對。

牛煦庭表示，討論過程中有常委提出不同看法，不過大家也都同意，這個制度既然已經施行已久，就應該要可長可久，所以還是按照黨中央規劃的特別辦法來進行提名，按照正常程序走，在地方上還是有因地制宜保有彈性空間。

