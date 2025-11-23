藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊
記者李鴻典／台北報導
台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）普發到全台各家各戶，連日引發討論。前國民黨發言人李明璇批評，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。杜承哲醫師則列出世界有許多國家都有民防手冊，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。
哪些國家有民防手冊？杜承哲醫師寫道，許多國家都編有民防手冊，特別是北歐國家如瑞典和芬蘭，以及俄羅斯鄰近國家如立陶宛、波蘭，還有烏克蘭和以色列，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。近年來，其他國家如捷克和法國也正準備或已發放類似的「生存指南」。台灣的國防部也推出了新版《全民國防手冊》，參考了這些國際範例。
杜承哲醫師列出出版民防手冊的國家：
北歐和波羅的海國家：
瑞典：發放給全民的防衛手冊，強調國家絕不投降。
芬蘭：發放給全民的防衛手冊，提供危機應變指引。
立陶宛：發放民防手冊，內容包含公民不服從的抵抗方式。
拉脫維亞：發放民防手冊，強調國家不會投降。
東歐國家：
烏克蘭：曾因俄羅斯入侵而積極發布民防手冊。
波蘭：在面臨俄國威脅後，推出了民防手冊。
其他國家：
以色列：過去曾發生過大規模戰爭，有值得參考的民防手冊。
捷克：正在發放「72小時」生存指南。
法國：預計發放「生存指南」，內容包含戰場應對指引。
亞洲地區：
日本：台灣的民防手冊參考了日本東京的防災手冊，特別是在插畫、設計風格和儲備清單方面。
台灣：在參考了上述各國經驗後，推出了新版《全民國防手冊》，已於2025年底前透過民政系統普發。
