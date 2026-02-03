藍營真的緊張了！黨部主委竟鬆口「蘇巧慧算最強候選人」 理由曝光

即時中心／高睿鴻報導

自2006年後，民進黨再也無法取得新北市長（原台北縣長）大位，但今（2026）年九合一大選，將推出前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧拚一把，讓綠營支持者很期待，新北這次能「藍天轉綠地」。相較於綠營早早確定方向、蘇也開始積極跑基層，國民黨卻始終還沒拍板候選人，引發基層焦慮；藍營新北黨部主委黃志雄更鬆口坦言，蘇巧慧絕對是「這幾屆新北市長選舉，實力算強的候選人」，藍營絕對得嚴陣以待。

近日接受媒體人黃暐瀚時，黃志雄分析，蘇已經擔任3屆立委、幕後還有老爸蘇院長，兩人其實在新北都深耕許久了；「他們都知道人脈在哪、資源在哪，所以這一戰對國民黨來說，確實是極大挑戰，我的看法是這樣」，他說。黃志雄續指，畢竟藍營也已在新北市執政20幾年，從2005年到現在、從周錫瑋到朱立倫，做過的基礎建設絕對夠多，但民眾就是這樣，會對執政很久的團隊特別挑剔、甚至覺得「做好是應該的」。

話雖如此，黃志雄還是期望，這次藍營在新北議會的席次，能從32席提升至34席；同時也樂見盟友民眾黨，能至少從1席擴增至3席、有辦法成立黨團。但此時，黃暐瀚則出言質疑，「上次侯友宜（現任新北市長）已經贏成那樣了，這次的母雞還能比侯更強嗎？我是有點懷疑啦！侯友宜贏了足足46萬票，新北才能有這樣的結構」。他強調，黃給出的目標，等同藍白要多出4席以上，達標難度似乎有點高，好像沒那麼容易。

媒體人黃暐瀚（左）專訪藍營新北黨部主委黃志雄（右）。（圖／翻攝自POP Radio聯播網節目畫面）

對此，黃志雄也坦言，這次選情確實會比過去幾屆艱困。他說，相較於綠營上屆的新北候選人林佳龍、再往前一屆的蘇貞昌、甚至更之前的游錫堃，蘇巧慧的年紀較輕；加上3屆立委實績、以及「老爸加持」，資源疊加的效果明顯。因此黃志雄總結，蘇巧慧確實就是相對不弱的候選人，尤其民進黨過去在新北幾乎找不到人選、到最後甚至只能用徵召，例如林佳龍就是如此，且通常都拖得很晚。

黃志雄繼續說，過去這些參選人，其實與新北都沒有太大的淵源性，但民進黨也只能拿出這樣的戰法；因為，國民黨過去長期在新北執政，無論服務及建設，都還算是有穩定基礎，所以民進黨想在這攻城掠地，顯然相對困難。而如果藍營之後真的派出熱門人選、現任台北市副市長李四川，黃志雄則說，屆時新北市民想選誰當市長，就得看他們更希望，由什麼樣風格的人來領導。

談到李四川，他直言道，此人就是工程背景、專業務實、實事求是，也是公務背景出身，「他為國家做事、為市民服務，大概也超過30年了」，這是李的特質也是優勢。不過，蘇巧慧相對更擅長推銷、選戰規劃，風格明顯不同，端看選民對新北未來的期待是什麼，以選擇最後的人選。黃志雄最後也說，最不樂見的大概就是民眾黨也推人參選、形成「三腳督」局面，他希望「事情越單純越好」，才有可能擊敗民進黨。

