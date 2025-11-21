藍營矛盾升級？何鷹鷺黨紀案遭中常會急踩煞車 國民黨急澄清

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 具有中配身份的國民黨中常委何鷹鷺日前遭爆促統言論，國民黨考紀會以「停止黨權」處分開鍘。對此，國民黨考紀會今（21）日發布新聞稿，說明最新進度。國民黨指出，考紀會18日下午已針對何鷹鷺公開發表統一言論等爭議，在正式檢舉後依《黨員違反黨紀處分規程》第十五條，全體與會委員一致通過「停職處分」。

不過，何鷹鷺收到處分書後，立即依程序向中常會提出申訴。19日中常會會議中，三位中常委表達意見，強調何鷹鷺本身具「中常委」身分，程序上應尊重中常會，且受檢舉者應有表述意見的權利。

經討論後，中常會決議接受申訴，將案件發回考紀會重新審議，並通過附帶決議：因程序尚未完成，申訴期間原處分暫不生效。

國民黨考紀會強調，目前正依相關規定與行政程序續行辦理，預計依時程召開考紀會重新審議。

值得注意的是，外界盛傳「黨主席可退回考紀會決議」，國民黨今嚴正澄清此說法「絕非事實」。新聞稿強調，黨主席鄭麗文已公開宣示一切依法依制，「本案完全依照規程處置，絕無特定人士可獨立影響之空間」。國民黨並呼籲相關人士，不要未經查證即發表錯誤言論，「望請自重」。

