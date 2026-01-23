藍營神秘金主「CK楊」現身演講 面對美國施壓要「撐起脊梁硬起來」





國民黨中央今天（23日）與立院黨團立委聚餐，藍營金主、綽號CK楊的異康公司董事長楊建綱也現身餐會上並進行演說。楊建綱鼓勵國民黨必須硬起來，透過立法手段，將台積電先進製程留在台灣，重新打造台灣新藍海戰略，「唯有重新撐起國民黨的那根脊梁，藍營才有機會重新執政。」

國民黨團今天在台大醫院國際會議中心舉辦餐會，包括國民黨副主席李乾龍、蕭旭岑、季麟連，與大陸事務部主任張雅屏、智庫執行長張顯耀、副執行長楊永明、前中常委李德維及黨團立委到場。最受矚目的是，去年協助鄭麗文操盤黨主席選舉的「CK楊」楊建綱也現身，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題進行演說。

根據《鏡週刊》報導，楊建綱質疑民進黨政府定義「印太民主友盟對抗極權」，事實是台灣是被關在印太聯盟門外的孤兒，民進黨只會自欺欺人。楊也批判國防預算，認為武器採購有建案程序，但這次特別條例的軍購並不符合，且採購加上後勤維修，每年國防預算恐高達1.4兆元，幾乎佔歲出一半，將排擠其他經濟民生預算。

報導也提到，楊建綱認為台美關稅猶如生前契約，台積電產業鏈被美方搬走，數10兆產值免費奉送。楊指稱台積電是國民黨執政時帶來的經濟奇蹟，民進黨卻無條件協助美國成為最大競爭者。楊還問在場藍委「台積電有捐政治獻金給你們嗎？」更指著徐欣瑩說：「竹科要被掏空了，妳還選什麼新竹縣長？」

楊建綱最後建議，面對美國壓力，在野黨必須硬起來，透過立法手段，推動《半導體晶片對外投資國安保護條例》等科技保護措施，將先進製程留在台灣，同時鬆綁法令、吸引全球人才與資金，重新打造台灣新藍海戰略，更強調「唯有重新撐起國民黨的那根脊梁，藍營才有機會重新執政。」（責任編輯／殷偵維）