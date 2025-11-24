即時中心／温芸萱報導

近日出現藍白合「藍營2026是否禮讓新北」的討論。對此，政治評論員吳靜怡今（24）日在臉書直言「藍營不可能禮讓」，民眾黨在新北的基礎多由國民黨提供，實力被嚴重高估。她指出，只要新北市長侯友宜「點幾個里」就能決定局勢。她分析，民眾黨真正的談判籌碼在宜蘭、新竹、嘉義，但三地又都面臨地方勢力阻力與高虹安二審變數，而民眾黨在主席黃國昌「私利式操盤」下，還提早撞到政治天花板。

民眾黨主席黃國昌被視為2026新北市長熱門人選，外界甚至出現「藍營是否禮讓」的討論。對此，政治評論員吳靜怡今日在臉書火力全開，直言「新北要禮讓？黃國昌睡罔睡！」認為藍白合在新北根本沒有空間，民眾黨真正的戰略焦點早就轉往宜蘭、新竹和嘉義，成為柯文哲選戰布局的「最後一搏」。

快新聞／藍營禮讓新北？吳靜怡揭：「他」點幾個里就能決定局勢

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡指出，民眾黨新北的所有政治肌肉，都不是自己養大的，而是「國民黨餵大的」。藍營內部人士更透露，民眾黨準備在新北投入參選的多名「小雞」，本質上都屬深藍背景，真正控制力仍在國民黨手上。吳靜怡直言，只要侯友宜「點幾個里」，整體選局就能定調，因此藍營根本不可能在直轄市禮讓民眾黨，「睡罔睡，麥眠夢啦！」並酸黃國昌若能顧好三席就不錯了。

接著，吳靜怡表示，民眾黨近期談判焦點轉往宜蘭、新竹、嘉義三地，這才是柯文哲僅剩的政治籌碼。然而這三地看似有空間，實際上也充滿阻力。以宜蘭為例，國民黨立委吳宗憲被調任文傳會主委，引發外界揣測黨中央是否想「空出」縣長位置，但宜蘭地方勢力長期集中在藍營議長家族，外人要插旗並不容易；更尷尬的是，當初最猛烈炮打宜蘭縣長林姿妙的就是黃國昌與陳婉惠，要藍營讓出縣長大位「給攻擊過自己的人」，根本不切實際。

另外，吳靜怡也點出，嘉義市方面，藍白合的劇本就是「這次市長黃敏惠要漂亮下台，不想再掉棒。」但民眾黨立委張啓楷最出名的只有「薯條哥」稱號，能贏地方有實力、親和力的民進黨立委王美惠嗎？至於新竹市，更被形容為「坐等高虹安二審宣判」，若判決不利，藍白合也只是空忙。

最後，吳靜怡總結，民眾黨在黃國昌「私利式操盤」下，長期朝藍營靠攏、上演咆哮大戲，不但無法擴大基本盤，反而更早撞到政治天花板。她警告，若柯文哲在京華城案一審遭重判超過十年，2028年總統之局將不再有「誰參選」的問題，民眾黨只能以「小白藍」姿態苟延殘喘。柯文哲在2026縣市選舉能否拿到足夠籌碼，將成為他政治生命延續的最後考驗。





