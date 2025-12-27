藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」

政治中心／徐詩詠報導



隨著2026年地方選舉剩下不到1年時間，日前國民黨公開表示，在新竹市方面將會禮讓現任市長高虹安，不推出人選讓她挑戰連任，也作為首個「藍白合」的示範縣市。不過，日前表態參選的前國民黨發言人何志勇，似乎對黨中央操作有意見，強調參選立場不變，拋出「若民眾黨能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選」，他就立刻退選。





國民黨禮讓高虹安「有雜音」？前發言人何志勇提條件：民眾黨要讓「1事」

何志勇拋出民眾黨若退出2028年總統大選，他就放棄挑戰高虹安，退出本次竹市長選舉。（圖／民視新聞資料照）對於國民黨中央疑似沒有事先溝通，就逕自決定禮讓現任新竹市長高虹安挑戰連任，何志勇似乎相當有意見，強調「既然決定選市長了，就不會再走回頭路」，表態不會去參選市議員。他進一步說，自己未來仍存在許多變數，但會持續努力說服黨中央，希望透過這次在新竹的參選，搭建一個藍白合作的公平、公開機制。

國民黨禮讓高虹安「有雜音」？前發言人何志勇提條件：民眾黨要讓「1事」

何志勇強調，2028年的藍白合作必須建立在公平、公開的機制上。（圖／民視新聞資料照）

他強調，2028年的藍白合作必須建立在公平、公開的機制上，讓雙方支持者及中間選民都能心服口服；何志勇更提出退選條件，指出民眾黨若能承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，他會「立刻退選」，但在此之前，自己希望促成這樣的合作機制。

