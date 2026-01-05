藍營稱新北市長人選最快1月底出爐 蘇巧慧：全力以赴

民進黨立委蘇巧慧。 圖：翻攝自蘇巧慧臉書

[Newtalk新聞] 國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，藍營最快本月底確定新北市長人選，3月底確定「藍白合」人選。針對黃志雄稱預計三月最強人選就會出爐，蘇巧慧表示，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評，「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍、深綠的選區」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄3日表示，藍營新北市長選舉提名將在本月底前，確認人選及完成協商，市黨部會徵詢意願後再進行協商，協商將依照民調資料當參考，屆時若協調成功，1月底就能確定推派人選；反之，若協商未有結果，則在2月做民調，希望在農曆年前確定人選，再來與白營協調，至3月底前藍白協調確認人選。

蘇巧慧昨日與多名綠營議員前往蘆洲拜年，爭取支持。談到選戰佈局，蘇巧慧指出，每個人都有自己做事節奏跟態度，她一向秉持全力以赴、all in（全部投入）的原則，而在面對爭取新北市長、服務新北市四百萬名市民這項重大責任，更是毫不保留、傾力以赴；她很榮幸與一群認真的議員夥伴並肩作戰，有優秀團隊支持，加上自己全力以赴，就是最好的選戰策略。

