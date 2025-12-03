藍營稱賴清德唱和「習近平版九二共識」 吳崢酸：兩個版本怎能叫共識？

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人吳崢直言，牛煦庭的發言凸顯出，所謂的「九二共識」有習近平版本跟國民黨版本，兩個版本不同的東西怎麼能叫共識？（圖／記者劉秀敏攝影）

總統賴清德2日接見北美台灣鄉親時指出，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，對此，國民黨發言人牛煦庭今（3）日質疑，賴清德為何不採用國民黨「九二共識，一中各表」的版本，反而唱和中國國家主席習近平的說法？民進黨發言人吳崢則反酸，從牛煦庭的發言就可以看出來，國民黨所謂的「九二共識」完全是個謊言。

針對賴清德提到，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是由中共認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。牛煦庭質疑，九二共識基本上合於中華民國憲法，而國民黨長期主張「九二共識，一中各表」，為何賴清德不採用國民黨的版本，反而唱和習近平的說法？

吳崢則回應，從牛煦庭的發言就可以看出來，國民黨所謂的「九二共識」完全是個謊言。由牛煦庭的發言凸顯出，所謂的「九二共識」有習近平版本跟國民黨版本，兩個根本沒有共識，版本不同的東西怎麼能叫共識呢？所以，國民黨的九二共識，從頭到尾都是一個騙局、一個謊話。

