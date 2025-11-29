藍營稱6千億軍購延宕！吳思瑤嗆「沒有就是沒有」：沒交貨就不會付款

記者楊士誼／台北報導

藍營多名立委先前稱我國對美軍購有6千億延宕，民進黨立委吳思瑤今（29）日表示，1.25兆國防特別預算分八年執行，一年約1560億，是舉債範圍內可以因應的額度，在野黨不要拿錯誤數字混淆視聽，用造謠汙名化軍購。她表示，從未有此情形，沒有就是沒有，政府也要求美方加緊交貨，「沒有交貨就不會付款，有合約保證、國會也能監督」。

吳思瑤表示，1.25兆國防特別預算分八年執行，一年約1560億，這是舉債範圍內可以因應的額度，而強化國防是必要而且急迫的，在野黨不要拿錯誤數字混淆視聽，用造謠汙名化軍購。她表示，從未有9千億（口誤，應為6千億）延宕交貨，「沒有就是沒有」。且國防部、總統府也多次澄清，有發生延宕交貨的只有三個項目的採購，且國會都監督的到，政府也要求美方加緊交貨，沒有交貨就不會付款，有合約保證、國會也能監督。

吳思瑤也表示，總統賴清德在六月時嘗試邀請在野領袖做國情簡報，總統誠心誠意、用心良苦，想告訴在野領袖們一起支持強化國防，軍購議案就會是當時跟在野黨報告的重點。她直言，可惜會面在在野杯葛下破局，而總統努力想把台灣的國安處境誠摯向國人跟在野黨說明，他之所以投書華郵，也是因為台灣議題成為全球議題，「台灣有事就是全球有事」。

吳思瑤強調，台灣強化國防、展現自我保衛的決心，是有必要發聲的，且投書也獲得各國正面好評，美國不分黨派的議員都肯定總統的投書與強化國防的意志，歐洲國家也正面肯定總統的決心，「我們都認為總統做對了」。

另針對在野黨拋出要總統赴立法院國情報告，吳思瑤直言「好上加好」。她表示，總統嘗試促進朝野和諧、正向對話，但是憲法法庭已經宣告國會擴權違憲，請在野務必守憲，希望在野黨不要設定反對或攻擊的前提。她希望能讓憲政史上第一次的總統國情報告，必須是對國家好，而非淪為政治操作。

