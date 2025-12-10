藍營立委修法調整國會助理費制度 台聯批評形同自肥條款

近日藍營立委提出修法方向，主張調整國會助理費使用與核銷制度，相關內容被外界解讀為可能鬆綁現行監督與核銷機制，引發國會助理團體反彈，也在社會上掀起爭議，被認為恐削弱公帑監督，甚至形成變相除罪化，引發朝野與民間團體高度關注。

對此，台聯黨發表聲明指出，該項修法形同「自肥條款」。台聯黨認為，現行制度已在用人彈性與行政便利性上給予立委相當空間，若再進一步鬆綁，恐使公費助理費淪為立委可自由支配的「小金庫」，不僅傷害制度正當性，也將侵蝕公共財政的透明原則。

廣告 廣告

台聯黨主席周倪安表示，過往立法院若修正涉及立委自身利益的法案，基於利益迴避原則，慣例上應自下一屆立委任期起實施，以避免瓜田李下。然而，這次藍營立委卻無視相關原則，直接推動影響自身利益的修法，吃相難看，嚴重傷害國會形象。

周倪安進一步指出，該修法明顯具有為特定助理費貪污案件解套的政治意圖，尤其被外界點名的高虹安與顏寬恆案件，更讓社會質疑立法動機。他痛批，這樣的作法宛如第八屆立委時期修正《會計法》第99條之一、引發「為黑道貪污除罪化」爭議的翻版，在民主先進國家，幾乎不會有這種近乎分贓式的立法。

台聯黨強調，貪污行為理應依法究責，沒有模糊空間，呼籲藍白兩黨立即停止這種違反法治精神、又帶有明顯自利色彩的修法行動，切勿再度傷害社會對國會制度的信任。