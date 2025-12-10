藍營立委指稱「預算翻倍詐騙不減」 政院打詐指揮中心：單月財損年減53％

（圖／資料照片，圖源：行政院內政部警政署公共關係室）





中國國民黨籍立法委員張智倫、吳宗憲、林沛祥及葛如鈞等人，昨（9）日召開公聽會，指述打詐預算增加但成效不彰、社群平台缺乏監管及阻詐擾民等議題。行政院打擊詐欺指揮中心今（10）日表示感謝立委監督，惟部分指述與事實有所出入，為正視聽，打詐指揮中心特此澄清說明。依據數據顯示，隨著「打詐新四法」及「打詐綱領2.0」上路，近期詐欺案件數與財損金額均呈顯著下降趨勢，顯示源頭治理成效已逐步顯現。

打詐指揮中心指出，刑事警察局165打詐儀錶板統計數據顯示，比較今（114）年11月與去（113）年同期，詐欺受理案件數由1萬8,204件下降至1萬3,559件，減少約26％；財損金額更由每月新台幣126億7,594萬餘元，大幅下降至59億9,122萬餘元，減幅達53％。具體顯示整體詐欺案件與財損金額已呈現下降趨勢，防詐策略正逐步發揮抑制效果。惟在野黨立委刻意無視政府打詐成果，不僅無助打擊詐欺工作推動，更傷害全國基層員警、金融機構從業人員努力打詐士氣。

就攔阻與追贓部分，打詐指揮中心表示，在全國警察機關與基層金融機構、超商通路通力合作，強化關懷提問機制下，今年1至10月已攔下超過117億元，讓超過2萬名國人免於被害，也使2萬多個家庭免於破碎。此外，警察機關積極偵破詐騙集團，合計查扣不法利得總額達58.7億餘元。

打詐指揮中心進一步指出，就被害人損失部分，目前已發回警示帳戶金額1億9,844萬餘元，虛擬資產2億1,526萬餘元，有效減輕被害人財物損失。而經查扣進入司法程序之相關贓款，也在經法院判決確定後陸續返還被害人中。

針對民眾反映臉書帳號遭誤報停權一事，打詐指揮中心鄭重澄清，針對廣告涉詐下架、社群平台帳號停權及金融機構警示帳戶設定，均依據《詐欺犯罪危害防制條例》相關規定辦理，關鍵在「即時性」，於第一時間內防止更多民眾被害或攔阻款項流出。下架涉詐廣告、停權詐騙集團帳號與設定警示帳戶阻止洗錢，是打擊詐騙最有效的三把刀，實務上「誤報」及「誤設」案件比例甚低，惟為保障民眾數位權益，當事人提出申訴或警察機關主動發現誤判，均將立即予以復權或解除警示，確保防詐與人權之平衡。

打詐指揮中心強調，114年原本編列預算31萬4,000元，後來經立法院刪除後預算為0元；年中辦理追加預算20萬元，但仍未獲立法院同意，因此全年打詐指揮中心預算仍為0元。儘管如此，打詐指揮中心仍會持續全力以赴，推動跨部會打擊詐欺協調工作，希望各界繼續支持鼓勵。

