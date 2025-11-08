藍營競相挺王義川選桃園綠前操盤手認非好事 憂僅守基本盤恐讓張善政躺著選
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
民進黨桃園市長侯選人尚未定案，但國民黨內卻陸續傳出「力挺民進黨立委王義川」角逐之說，在綠營內引發側目。熟悉桃園選情的綠營前操盤手私下指出，民進黨未正式提名市長候選人，藍營卻已搶著拱王義川參選，恐是別有盤算，對民進黨而言，未必是好事，他擔心若僅勉強守住綠營桃園基本盤，爭取連任的現任藍營市長張善政將「更省力」，民進黨恐難收復桃園失土。
相較於高雄台南，民進黨內初選角逐者眾、競爭激烈，桃園市長初選卻相對較冷清，黨內開放登記僅一人有意願，至於力挺綠委林岱樺參選高雄市長的正國會立委王義川，或是近來勤跑基層、頗有「黑馬」之姿的總統府副秘書長何志偉等人，都未表態，引發外界好奇。
該綠營人士指出，民進黨選對會已決定桃園市長候選人將採徵召，再加上「正國會」叫版賴清德，引發黨內大地震，對民進黨內有志角逐桃園市長者而言，此時「一動不如一靜」，並不令人意外。畢竟綠營內雖盛傳林佳龍叫版賴清德，是劍指拿下「桃園市長提名」，但精明如王義川者，卻仍不敢躁動，面對媒體追問，也只千篇一律的回答「民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召」。
但最弔詭的是，藍營卻不斷鼓動民進黨應該徵召王義川參選，桃園市議員凌濤受訪時表示，他期盼立委王義川參選桃園市長，以激發城市發展願景的討論和政策辯論。連曾在桃園機場與王義川為「討照」事件而生齟齬的藍委徐巧芯也說，挺王義川參選，，反讓綠營內部不解、竊竊私語「為何提名王義川才能討論城市願景？」。
綠營人士指出，王義川對在野黨攻擊性強，常語不驚人死不休，頗得綠營死忠鐵粉欣賞，何志偉風格則相對溫和許多，即使在地方跑行程，見到張善政或藍營民代也會主動趨前致意，甚少惡言相向。由於桃園縣市長及議員選舉通常頗冷，在野黨民代自是希望民進黨能提名仇恨值高市長候選人，方便累積相罵本，更容易捉對廝殺，讓媒體聚焦，藉力使力就能拉抬自身選情。
但此舉代價就是讓原本走溫和路線的現任市長張善政更好選，畢竟大罷免一役朝野對峙甚為激烈，若黨中央為滿足鐵粉心願又提名「戰狼」，未必能符合多數選民希望休養生息的期待，開票結果恐難符合預期。
「國民黨人競相支持王義川，不是好現象，也恐怕是代表張善政將輕鬆連任」，該名綠營人士說。他並認為，桃園市升格直轄市的時間並不久，市政其實仍有許多能精進空間，民進黨若能提名有溫度，無身段，更能貼近基層，瞭解市民需要的候選人，不見得要是戰狼，若能聚焦在市政監督及願景，將更有助民進黨在桃園站穩，要重行在桃園執政，自不會如在野黨所言的那麼難。
更多FTNN新聞網報導
桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔王義川鮮少現身
議員掛看板催選桃園市長 何志偉：若有機會 全力以赴
何志偉攜手桃園議員出席中醫師義診關懷市民健康
其他人也在看
綠營出現「黑馬」 恐輾壓張善政？徐巧芯酸喊：必須支持
民進黨桃園市長提名冷清，立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人選，至今都未鬆口表態參選意願。國民黨桃園市議員凌濤表示，他期盼立委王義川參選桃園市長；連曾因與王義川在桃園機場事件而生齟齬的國民黨立委徐巧芯也挺王義川參選。《政客爽》酸說，王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！徐巧芯跳出來留言表示，「必須支持」。中時新聞網 ・ 22 小時前
2026民進黨誰出戰桃園市長？王義川：優先討論市政才決定人選
不分區立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是地方盛傳2026年民進黨桃園市長熱門人選，尤其何志偉這一年來頻繁下鄉，但至今仍未表態是否參選，王義川今（9）日到民進黨桃園市黨部演講前受訪時表示，北北基桃首都圈是2026年選舉的重中之重，針對人選，黨中央正在緊鑼密鼓徵詢、徵召中，身為黨員，大家就是要接受徵自由時報 ・ 3 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 4 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
張善政危險了？詹江村曝「民進黨出王牌」 釣出童仲彥神回：可怖喔
民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長和桃園市長人選尚未確定，外傳民進黨立委王義川可能被徵召參選，而王義川近期也悄悄在桃園中壢開設服務處，讓人聯想可能要競選桃園市長。對此，國民黨議員詹江村直呼：「完了！這下完了！」中時新聞網 ・ 1 天前
重光盃少棒開打 台南立人首戰吞敗 (圖)
2025第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日在剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰由台南立人與高雄壽天交手，立人派出陳炤廷（中）先發主投，可惜立人終場以5比7吞敗。中央社 ・ 21 小時前
今彩539第114271期 頭獎槓龜
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 22 小時前
桃園大溪工藝週登場 國際主題館展出日本著名窯燒
「2025大溪工藝週」於今、明兩天在大溪木藝生態博物館及周邊的基地登場，今天是周末也吸引不少民眾到場，其中「國際主題館」展出日本多處著名窯燒，另外在武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎的24件作品，精緻的手法，也吸引不少民眾觀賞，兩天期間還規劃了4場「工藝遊程」，帶領民眾走訪職人工坊與老城自由時報 ・ 1 天前
桃園交流賽》台灣大賽冠軍桃猿對上金鷲 雙方公布先發投手！
台灣大賽冠軍隊樂天桃猿明天將強碰日職樂天金鷲，將推派林子崴對上大内誠弥。金鷲隊總教練三木肇也預告，蕭齊和宋家豪將會上場。自由時報 ・ 1 天前
汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。中央社 ・ 1 天前
中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名
（中央社台北8日電）中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。中央社 ・ 1 天前
林佳龍：副元首訪非邦交國首例 台灣外交歷史性一步
（中央社記者楊堯茹台北9日電）副總統蕭美琴7日赴歐洲議會發表演說，創台灣副元首出訪非邦交國首例。外交部長林佳龍今天於社群媒體表示，這是台灣外交歷史性一步、台歐關係新階段。林佳龍與外交部政次吳志中同聲感謝總統賴清德全力支持，以及外交人員的通力合作。中央社 ・ 7 小時前
直擊/吳怡農爭出線！打破太混印象？一早負傷與徐國勇同台熱舞
兩度參選立委失利的吳怡農，挨批「太混了」，此番欲爭取代表民進黨參選台北市長的他，今天（9日）則起了個大早，與民進黨秘書長徐國勇一起現身路跑活動現場，同台勁舞熱身。中天新聞網 ・ 11 小時前
危老條例上路8年》紙片竹籤屋掰掰！2.0限制最小基地規模
「紙片屋」、「鳥籠建案」恐將說掰掰！「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱「危老條例」）不到2年就要落日，內政部正加速擬定修法方向，預期將限制最小基地開發規模，倘若低於門檻則不給予容積獎勵，僅能獲得稅捐減免，而該最小基地門檻很高比率將設在500平方公尺（約151.25坪）。自由時報 ・ 13 小時前
桃園72活動中心坐落私地 市府恐官司纏身、拆屋還地
桃園共有391個市民活動中心，但卻有高達72個坐落於私人土地，無黨議員李家興感嘆經繼承或轉手後，新地主主張租金補償、協議價購，甚至對簿公堂要求拆屋還地，請市府積極解決產權爭議。市長張善政允諾全面盤點、逐案與地主溝通，簽訂無償使用同意書或辦理租賃。中時新聞網 ・ 7 小時前
王滬寧下令學吳石精神？鄭麗文追思共諜 王定宇嗆：叛徒同類相伴天性
國民黨主席鄭麗文昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思前高階共諜吳石，有熟悉中共統戰官員透露，在中國全國政協主席王滬寧下令下，中國31個省市台辦、統戰系統領導，都須學習吳石精神。民進黨立委王定宇（9日）表示，共諜當然會追思共諜，因為那是叛徒同類相伴的天性。那些肯定追思共諜荒唐行徑的，要不就是中共或共諜的協力者，或是因為政黨競爭蒙蔽基本判斷能力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 4 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 3 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 8 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前