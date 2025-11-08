藍營競相挺王義川選桃園綠前操盤手認非好事 憂僅守基本盤恐讓張善政躺著選

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨桃園市長侯選人尚未定案，但國民黨內卻陸續傳出「力挺民進黨立委王義川」角逐之說，在綠營內引發側目。熟悉桃園選情的綠營前操盤手私下指出，民進黨未正式提名市長候選人，藍營卻已搶著拱王義川參選，恐是別有盤算，對民進黨而言，未必是好事，他擔心若僅勉強守住綠營桃園基本盤，爭取連任的現任藍營市長張善政將「更省力」，民進黨恐難收復桃園失土。

何志偉勤跑桃園基層，已參拜過兩百多間宮廟。（圖/民眾提供）

相較於高雄台南，民進黨內初選角逐者眾、競爭激烈，桃園市長初選卻相對較冷清，黨內開放登記僅一人有意願，至於力挺綠委林岱樺參選高雄市長的正國會立委王義川，或是近來勤跑基層、頗有「黑馬」之姿的總統府副秘書長何志偉等人，都未表態，引發外界好奇。

該綠營人士指出，民進黨選對會已決定桃園市長候選人將採徵召，再加上「正國會」叫版賴清德，引發黨內大地震，對民進黨內有志角逐桃園市長者而言，此時「一動不如一靜」，並不令人意外。畢竟綠營內雖盛傳林佳龍叫版賴清德，是劍指拿下「桃園市長提名」，但精明如王義川者，卻仍不敢躁動，面對媒體追問，也只千篇一律的回答「民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召」。

但最弔詭的是，藍營卻不斷鼓動民進黨應該徵召王義川參選，桃園市議員凌濤受訪時表示，他期盼立委王義川參選桃園市長，以激發城市發展願景的討論和政策辯論。連曾在桃園機場與王義川為「討照」事件而生齟齬的藍委徐巧芯也說，挺王義川參選，，反讓綠營內部不解、竊竊私語「為何提名王義川才能討論城市願景？」。

綠營人士指出，王義川對在野黨攻擊性強，常語不驚人死不休，頗得綠營死忠鐵粉欣賞，何志偉風格則相對溫和許多，即使在地方跑行程，見到張善政或藍營民代也會主動趨前致意，甚少惡言相向。由於桃園縣市長及議員選舉通常頗冷，在野黨民代自是希望民進黨能提名仇恨值高市長候選人，方便累積相罵本，更容易捉對廝殺，讓媒體聚焦，藉力使力就能拉抬自身選情。

但此舉代價就是讓原本走溫和路線的現任市長張善政更好選，畢竟大罷免一役朝野對峙甚為激烈，若黨中央為滿足鐵粉心願又提名「戰狼」，未必能符合多數選民希望休養生息的期待，開票結果恐難符合預期。

「國民黨人競相支持王義川，不是好現象，也恐怕是代表張善政將輕鬆連任」，該名綠營人士說。他並認為，桃園市升格直轄市的時間並不久，市政其實仍有許多能精進空間，民進黨若能提名有溫度，無身段，更能貼近基層，瞭解市民需要的候選人，不見得要是戰狼，若能聚焦在市政監督及願景，將更有助民進黨在桃園站穩，要重行在桃園執政，自不會如在野黨所言的那麼難。



