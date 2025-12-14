藍營競選看板「酸新竹13億棒球場」！劉崇顯轟炒冷飯：是時空旅人？

政治中心／李紹宏報導

2026年將舉行縣市長大選，新竹市成為藍綠白關鍵選戰區之一，而競選看板也成為焦點。民進黨籍新竹市議員劉崇顯在臉書上分享，國民黨籍參選人何智勇在看板上還在酸「13億爛尾棒球場」，讓劉崇顯質疑，「到現在還在炒作4年前的議題，只會凸顯民眾黨的無能，也代表國民黨根本無法給務實願景」！

國民黨籍參選人何智勇在看板上還在酸「13億爛尾棒球場」。（圖／翻攝自劉崇顯臉書）

民進黨籍新竹市議員劉崇顯發現，國民黨籍參選人何智勇在市長競選看板上還在講「新竹要巨蛋，跟13億爛尾球場說拜拜」，讓他相當困惑與無奈。

廣告 廣告

劉崇顯指出，姑且不論在各縣市喊燒「孵蛋」時，各界對於巨蛋養護營運的挑戰與困境有許多相關討論，以新竹市來說光是要蓋在哪裡，國民黨參選人恐怕都提不出一個實際的地點，「只會凸顯民眾黨惡意操作延宕市政建設的無能外，也代表國民黨無法給新竹市民一個務實的市政願景」。

劉崇顯強調，新竹棒球場當初評估整建而非新建，是基於新竹市的土地限制。由於東區土地接近飽和、北區受機場航高管制、而香山多為非都市土地，難以找到合適的新建地點。因此，儘管原地整建面臨腹地不足的質疑，但在權衡各種考量後，仍被視為最可行的解決方案。

因此，劉崇顯認為，如果國民黨真心想角逐市長寶座，至少要把將眼光向前看，「而不是活在過去，只想透過政治口水來博取關注」，更表示提出務實市政方向才是市民所樂見。

更多三立新聞網報導

爆米花也救不了？他納悶「誰還會走進電影院看片」 兩派網友吵翻

惱羞了？吳志中傳密訪以色列 中國駐以使館嗆「台灣省哪有外交部」

自衛隊嚴陣以待！中俄核武轟炸機行動 路徑竟瞄準「東京都心」

中共禁日令在玩火？日媒揭「悲慘真相」 酸：這些中國人慘囉

