藍營竹北市長初選4人民調決勝負 吳旭智不受耳語騷擾力拼第一

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

吳旭智全力拼竹北市長黨內初選，冒雨站街口拜票。（圖：吳旭智臉書）

國民黨竹北市長黨內初選，共有4名參選人競爭相當激烈，但謠言耳語不斷！參選人之一的縣議員吳旭智，甚至接獲不少支持者詢問，是否「準備退出」、「不玩了」，讓吳旭智聞之為之氣結，並且緊急嚴正聲明，絕對參選到底，全力拼第一爭取提名。吳旭智也呼籲國民黨的4位參選同志都有共識，團結為重，決定最優人選，不容其他陣營或有心人士破壞！

國民黨竹北市長黨內初選，今天（12日）起一連3天進行全民調，以民調定輸贏。4名參選人縣議員吳旭智、林禹佑、邱靖雅和竹北市代會主席林啟賢，在地方紮根許多，各參選人實力相當接近，競爭激烈！

廣告 廣告

吳旭智這兩天接獲支持者詢問，是否準備退出初選、不玩了！讓吳旭智相當不滿，也直批有心人士的做法太過惡毒。吳旭智緊急聲明強調，絕對爭取到底！絕對拼第一！吳旭智也指出，國民黨的4名參選同志都有共識，團結為重，決定最優人選！大家的團結不容其他陣營或有心人士破壞！

吳旭智表示，3天的初選民調12日晚間登場，最後關頭還是懇請民眾電話民調唯一支持吳旭智。國民黨竹北市長勝出人選還將與民眾黨徵召的參選人邱臣遠再進行民調比對，以公正、公平、公開方式派出最佳人選。（彭清仁報導）

延伸閱讀