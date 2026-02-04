藍營竹縣內戰「一屍五命」？徐欣瑩恐脫黨參選 黃士修提1數據示警：太不明智

國民黨新竹縣長提名之爭持續延燒，新竹縣副縣長陳見賢遭黨內競爭對手、立委徐欣瑩質疑在提名過程中球員兼裁判、介入黨務運作，儘管陳見賢隨後宣布辭去國民黨新竹縣黨部主委一職，徐欣瑩仍指控初選制度存在不公，更警告國民黨若不進行改革，恐因黑金問題引發「一屍五命」，更揚言脫黨參選。對此，核能流言終結者創辦人黃士修今（4）日在臉書發文表示，徐欣瑩此舉未想到大選後期要如何修補裂痕，「都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？」他也試算數據提出藍營內戰解方，示警徐欣瑩​若真的退出國民黨，大概就回不去了。

​黃士修坦言，對國民黨此次新竹縣長提名狀況感到很悲觀，他強調自己不認識陳見賢、也沒有罵徐欣瑩，只是提醒徐「起手式攻擊地方派系」並不明智。他透露，許多人來向他強調，是因為徐欣瑩被地方欺負，但他認為，自己並非為罵而罵，而是提供解法。

​「一個選地方首長的人，不斷向外界控訴地方打壓，甚至鬧到要脫黨參選，成何體統」，黃士修指出，徐欣瑩的團隊要搞清楚，這次是選立委還是選縣長，就算徐民調領先、堅持參選到底，到了大選後期要如何修補裂痕？徐欣瑩自己做的民調領先近18個百分點，接著更指控黨中央用七三制是黑箱作弊，「都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？」

徐欣瑩鐵了心要脫黨參選？ 黃士修提解方：建議先參加初選 ​

黃士修試算了數據表示，若徐欣瑩說的為真，民調權重有17.6×0.7=12.3%優勢，黨員要輸12.3÷0.3 = 41%才會翻盤，若他是徐欣瑩的幕僚，會建議參加初選，等結果開出來，總分贏了，成為全縣公認的共主，派系不得不服，趕緊主動修復關係，總分小輸，民調領先、黨員落後，摸摸鼻子吞下去，唯有輸成「民調大幅領先、黨員壓倒性落後」，翻盤才有翻桌本錢。

黃士修強調，儘管藍白2黨主席鄭麗文、黃國昌都待過不同黨派，但也沒有「退出、再加入、再退出、再加入」的經驗，徐欣瑩若在此刻鬧退黨，更坐實國民黨員的疑慮。且這次選戰呈三腳督局面，徐欣瑩連白營的保證支持都沒有，他建議徐欣瑩若是初選落敗，就全力輔佐，這樣哪怕國民黨輸了，也不會被列為戰犯。更能繼續當立委，累積2030年的資本，或政黨輪替後爭取入閣。

黃士修感嘆，徐欣瑩現在選擇親自跳下來打「一屍五命」，更不惜跟黨中央撕破臉，他呼籲徐的幕僚團隊應好好思考，如何幫徐踩煞車，而不是每天餵老闆「妳最強、妳最棒、派系欺負妳、我們最挺妳」的資訊，究竟是在幫她，還是在害她？

