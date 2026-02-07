藍營竹縣兩強爭霸僵局有解？ 媒體人點1關鍵直言最悲觀

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國民黨2026新竹縣長提名競爭激烈，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都強烈表達爭取提名，且經黨中央2次協調未果，將採全民調與黨員投票「七三制」辦理初選。媒體人陳鳳馨預測，即使黨內初選確定人選，另一方都不會退讓，藍營恐分裂。

《鋒燦傳媒》6日公布新竹縣長民調，陳見賢若對上民進黨可能人選竹北市長鄭朝方，以50.3%支持度大勝過鄭的31.1%；徐欣瑩則是以43.8%勝過鄭朝方的35.9%。若是黨內互比，陳見賢以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%。

廣告 廣告

陳鳳馨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，2026年縣市長選舉，藍營執政縣市裡面，她第一悲觀的是新竹縣。她認為，兩人直到最後都不會退讓，即使黨內初選確人選，另一人也不會退。

她說，從《鋒燦傳媒》民調結果，凸顯了一個最讓她擔心的一件事，陳、徐兩人都可以宣稱自己出來選都可以贏過綠營對手，這種情形在過去屢見不鮮，藍營也就是這種情況下分裂。

陳鳳馨指出，從過去選舉結果來看，在雙方互爭下，一旦開放讓兩人同時競選，在派系對立下，選票是不會流到對方陣營，新竹縣的情況很令人擔憂。

上述民調為《鋒燦傳媒》針對陳見賢、徐欣瑩、鄭朝方等3位新竹縣長可能參選人所公布的首波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

【看原文連結】