藍營竹縣初選恐炸鍋！媒體人爆：恐重演林智堅「一屍五命」慘劇

2026年九合一大選戰鼓頻催，新竹縣長選戰卻驚傳國民黨面臨毀滅性危機！資深媒體人黃揚明發出嚴厲示警：國民黨若在初選制度上持續「玩火」，不僅可能將新竹縣拱手讓人，更恐因參選人背景引爆「一清五命」的核彈級災難，重演2022年林智堅論文門的崩盤惡夢。

民進黨磨刀霍霍，竹北市長鄭朝方挾其年輕、清新形象及雄厚家族實力，已成綠營最強「刺客」。最新民調顯示，鄭朝方在各項數據中步步進逼，即便國民黨派出最強棒也僅是慘勝，若藍營分裂，必死無疑。然而，此刻的國民黨卻正陷入一場怵目驚心的「黨內互打」。

詭譎的是，儘管坊間民調顯示立委徐欣瑩在戰力上明顯優於現任副縣長陳見賢，但身兼黨部主委的陳見賢，卻掌握了「黨員投票」這張王牌。黃揚明犀利點破，國民黨若堅持「三成黨員、七成民調」的遊戲規則，極可能出現「民意落後者」靠著制度漏洞與主場優勢，硬生生做掉「最強候選人」的荒謬劇碼。這不禁讓人想起2023年台北市「芯費大戰」留下的滿地瘡痍，黨內心結一旦結下，便是不可逆的致命傷。

最令人戰慄的未爆彈，在於陳見賢過往的爭議背景。黃揚明揭露，雖然陳見賢再三說明，但也不得不承認曾受「一清專案」管訓的黑歷史，在網路輿論戰早已殺紅眼的當下，這段過去正被無限放大。

一旦陳見賢強行出線，民進黨勢必祭出「拒絕黑金復辟」的毀滅性打法。屆時，這場選舉將不再只是新竹縣的勝負，而是全台藍營的道德保衛戰。黃揚明大膽預言，若處理不當，這把火將燒成「一屍五命」——意指國民黨恐因一人的黑金爭議，連鎖賠掉五個執政縣市，甚至連新竹市都將陪葬！

面對即將到來的腥風血雨，黃揚明指出，今年的選戰，司法檢調與綠營側翼絕對不會手下留情。在野黨候選人將面臨史上最嚴酷的顯微鏡檢驗。國民黨高層若再誤判情勢，以為靠著傳統組織戰就能高枕無憂，最終迎來的，恐怕將是全線潰敗的歷史罪人罵名。

