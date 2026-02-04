藍營竹縣初選林為洲批陳見賢球員兼裁判 諷「史上最醜陋的霸凌」

前立委林為洲在臉書PO文控訴國民黨「新竹縣不公平的初選」長文。（翻攝林為洲臉書）

國民黨新竹縣長初選戰火激烈，前立委林為洲今（4）日在臉書發出長文，以「新竹縣不公平的初選」為題，重砲抨擊國民黨新竹縣黨部主委陳見賢。林為洲質疑，陳見賢在宣布參選後遲遲未辭去主委一職，直至公告初選當天才請辭，根本是「球員兼裁判」，更痛斥這是一場「史無前例的邪惡初選」，讓國民黨在新竹縣上演了一場醜陋不堪的霸凌戲碼。

林為洲指出，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，利用主委身分動員黨務系統長達兩個月，將黨部當作個人競選總部、黨工變成助選員，公然違反黨務中立。

雖然陳見賢於2月2日公告初選時宣布請辭，但林為洲認為這完全是「笑話」，因為代理主委仍是陳的人馬，且這兩個月來早已利用職務優勢跑遍基層，甚至出現黨工打電話為陳拉票、抹黑對手徐欣瑩的情事。

針對初選機制，林為洲強烈質疑新竹縣是「全台唯一特例」。他表示，若「七成民調、三成黨員投票」的制度公平，為何全台其他縣市候選人都接受全民調，唯獨陳見賢堅持要納入黨員投票？

林為洲進一步揭露，這場初選存在嚴重的資訊不對稱。從去年底至今，只有陳見賢與黨中央掌握遊戲規則與時程。就在徐欣瑩宣布願意配合黨部「開放」選舉的同時，黨中央與縣黨部卻在此時倉促公告採行黨員投票。林為洲批評，黨員名單只有身為主委的陳見賢掌握，這對其他參選人而言，無疑是一場「設局」。

林為洲以百米賽跑形容這場不公的競爭：「徐欣瑩還在起跑點準備衝刺，但對手（陳見賢）已經跑到了75公尺處，這要怎麼比？」他強調，這與過去徐巧芯、費鴻泰的競爭完全不同，因為當時雙方皆非掌握組織機器的主委。

林為洲感嘆，8年前他曾說過「希望自己是制度不公的最後一個受害者」，沒想到8年過去，世界歷經疫情與AI巨變，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選卻依然如此困難。他呼籲黨內大老與社會各界公評，這樣的制度是否真的公平。

