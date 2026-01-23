藍營竹縣初選激戰！陳見賢出示良民證 澄清非黑道

新竹縣 / 綜合報導

2026選情升溫，在新竹縣，副縣長陳見賢和立委徐欣瑩都積極爭取國民黨提名參選縣長。陳見賢今(23)日上節目，大動作公布自己的警察刑事紀錄證明，自清沒有犯罪紀錄，說自己不是黑道、更不是流氓。昨(22)日他在臉書發文，表示曾因一清專案，未經審判被以叛亂罪送往管訓，最終因為沒有具體事證，不起訴釋放。他更提到黨內初選關頭，黑函與抹黑如影隨形，但他走過最漫長的夜，所以不怕黑。

新竹縣副縣長陳見賢說：「家人不知你跑去哪裡。」新竹縣副縣長陳見賢，23日上節目談到戒嚴時期，透露父母每天以淚洗面，雖然司法還他清白，但黨內初選之際，還得秀證據澄清再澄清，新竹縣副縣長陳見賢說：「我是沒有任何前科，我怎麼會是黑道。」

陳見賢公布自己的警察刑事紀錄證明，白底黑字寫著，在台灣查無犯罪紀錄，駁斥選舉戰場上的黑道傳聞，新竹縣副縣長陳見賢說：「我領有良民證，也領有當初叛亂罪不起訴證明。」陳見賢也在臉書上，以超過650個字解釋，自己不是流氓，自曝當年24歲的他，麵剛端上桌筷子還沒動，就被帶走，因為一清專案，未經審判被以「叛亂罪」送往管訓，最終無具體事證不起訴釋放，但消失那一千多個日子，父母流乾眼淚在悲傷中度過，文中也直言，說他是黑道老大，真的太抬舉了。

立委徐欣瑩競選團隊(2026.1)說：「徐欣瑩。」新竹縣副縣長陳見賢(2026.1)說：「好不好。」藍營備戰2026大選，陳見賢和立委徐欣瑩短兵相交，都積極爭取黨內提名參選縣長，他提到在黨內初選關頭，黑函與抹黑如影隨形，但曾走過最漫長的夜，所以不怕黑，那些仇恨想把他拖回黑暗。

新竹縣議員(國)林禹佑說：「現在的氛圍是刀刀見骨，不要以人身攻擊為主，我覺得這樣的氛圍，只會讓他黨會覺得說國民黨在內鬥。」新竹縣議員(民)歐陽霆說：「國民黨黨內的初選到現在，我們只有聽到雙方不斷地在火力攻擊，打了半天就是沒有看到大家，對於我們新竹縣未來的發展願景。」

2026選情升溫，風吹草動牽一髮動全身，陳見賢除了迎戰同陣營強將徐欣瑩，還有各方輿論，強勢自清力拚初選出線。

