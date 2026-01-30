藍營竹縣初選破裂！徐欣瑩轟黑箱預告脫黨？

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長初選協調不成，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢雙雙表態要選，藍營角力浮上檯面。國民黨文傳會今（30）日表示，將依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」辦理提名作業，採行「七三比」制度，即70%民調、30%黨員投票。徐欣瑩痛批「黑箱初選」，直言該制度容易被組織動員操弄，背離民意，並質疑陳見賢雖已口頭請辭縣黨部主委，實際上仍影響黨務運作，形同「球員兼裁判」，更預告不排除脫黨參選。



廣告 廣告

徐欣瑩強調，自己在多項媒體民調中持續領先，這份支持來自縣民的肯定，而非派系動員。她直指，若黨中央執意護航特定人選、無視全民調的公平性，她將義無反顧，與縣民站在一起，參選到底，「這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰。」她也警告，若國民黨無法回歸公平、公開的初選機制，恐讓民進黨以「掃黑金」為訴求，在2026選戰中形成關鍵破口，重創藍營選情。

徐欣瑩烙重話，強調若黨中央執意與民意對作，「她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」，為脫黨參選的可能性「埋下伏筆」。對此，陳見賢方面則回應，因協商兩次不成，黨中央拍板定案採初選機制，一切依規定進行，制度在就會照著制度走，也已請辭縣黨部主委職務，全力爭取縣民認同與支持。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳見賢辭黨部主委還不夠 徐欣瑩：支持新竹縣長開放參選

徐欣瑩批球員兼裁判 陳見賢宣布辭國民黨新竹縣黨部主委

假黨工冒名拉票還傷人？徐欣瑩反擊造謠 陳見賢譴責暴力