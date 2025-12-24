藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取提名，藍營將啟動地方協調機制，但黨內氣氛緊張、甚至已擦出火花。楊文科日前出席縣黨部活動時直言「板蕩識忠臣、時窮節乃見」，意即在關鍵時刻最能看清一名政治人物是否能通過考驗、守住初心。

新竹縣長楊文科、張鎮榮都是藍營協調要角，楊文科日前出席縣黨部活動時直言「板蕩識忠臣、時窮節乃見」。（圖／取自楊文科臉書）

楊文科還提到，有人刻意營造新竹縣明年選情告急的氛圍，是低估藍營長期累積的基礎，讓他很不服氣；他表態，藍營在明年縣長選舉，一定要有魄力做出最好選擇。

日前宣布投入新竹縣長選舉的徐欣瑩，過去曾退出國民黨加入民國黨，還擔任首任黨主席、並代表民國黨與親民黨主席宋楚瑜搭檔參加2016總統大選，後來又在2022年重返國民黨。徐欣瑩在去年重返國會，卻又宣布要參選縣長，在地方也引發爭議。

徐欣瑩在宣布參選縣長時，參選聲明寫道「選舉不是派系運作、政治交換」一席話也在地方發酵。新竹縣議長張鎮榮隨後表示，去年新竹縣立委選舉透過協調機制整合，正是為了避免內耗；既然是透過制度提名並當選，應該完成任期、回應選民託付，而不是把制度當作政治工具。

新竹縣政壇的沙場老將、現任新竹縣副縣長陳見賢日前宣布參選新竹縣長，為了接棒勤跑基層。（圖／取自臉書）

張鎮榮回憶，當時立委選戰期間，藍營內部的共識就是避免分裂、不能「吃這一碗、看那一碗」，什麼都要選，最終順利拿下兩席立委；制度不應該在對個人有利時才被尊重。

陳見賢競選辦公室也抨擊，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟；如今欲爭取代表國民黨參選，卻又直指地方派系、政治交換，讓基層無法接受。

陳見賢競辦發言人田芮熙質疑，徐欣瑩所謂的派系指的是誰？是新竹縣議會的正副議長與藍營議員？還是力挺陳見賢的新竹縣各鄉鎮市長及代表？她更直言，徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。

陳見賢辦公室發言人田芮熙點名徐欣瑩，「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」（圖／取自臉書）

田芮熙點名徐欣瑩，「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」這些言行已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，不僅是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層以及選民都造成二次傷害。

田芮熙強調，既然要爭取國民黨提名「請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。」並且針對問題回應，別再閃躲。

