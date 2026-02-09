藍營竹縣提名風波延燒 媒體報導：黨員指控黨務系統介入、初選公正受挑戰

國民黨2026年新竹縣長提名之爭持續升溫，黨內初選機制與地方黨部運作方式引發基層反彈聲浪。由於新竹縣此次採取「全民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，多名黨員質疑制度設計與執行過程缺乏公平與中立性，批評黨部運作已嚴重影響競爭環境。

根據《匯流新聞網》報導，指出，目前表態角逐提名者包括現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩，黨中央曾兩度出面協調但未能整合，最終決定以七三制定勝負。然而，由於陳見賢長期擔任縣黨部主委，雖已請辭職務，部分基層仍認為其對地方黨務系統影響力未減，形成「形式退位、實質仍在」的觀感，也讓初選公正性備受質疑。

↑圖說：根據《匯流新聞網》報導，國民黨2026年新竹縣長提名之爭，黨內初選機制與地方黨部運作方式引發基層反彈聲浪。圖為前縣黨部主委、現任副縣長陳見賢。（圖片來源：取自陳見賢臉書）

根據《匯流新聞網》報導，有基層黨員反映，接獲黨部主動來電，以生日問候為由寒暄，隨後卻轉為替特定參選人爭取支持，甚至評論其他參選人資歷，引發觀感不佳。該名黨員認為，黨務系統應保持行政中立，不應利用既有資源進行立場引導，否則形同公器私用，容易傷害黨內互信基礎。

另有黨員替徐欣瑩抱屈，指出其從地方民代一路歷練至今，問政與選民服務表現穩定，卻在初選過程中面臨制度與組織面雙重壓力，對女性從政者而言更加艱困。部分基層並將此次初選與其他縣市立委初選相比，認為在雙方都未掌握黨務資源的情況下競爭較為對等，新竹縣則明顯存在起跑點不一致的爭議。

報導也提到，有黨員爆料，地方系統自去年底起，透過婦女會等組織頻繁舉辦小型座談與客廳會活動，每場動員數十人，實際內容多與特定人選宣傳有關，與原先對外說明的理念交流或聯誼性質有所落差，讓部分與會者感到尷尬與不適。另有地方幹部指出，上級對活動場次與動員人數設有壓力指標，基層感受負擔沉重，質疑黨部角色已偏離應有的中立立場。

↑圖說：由於陳見賢長期擔任縣黨部主委，雖已請辭職務，部分基層仍認為其對地方黨務系統影響力未減，徐欣瑩質瑩初選公正性。（圖片來源：取自徐欣瑩臉書）

根據《匯流新聞網》報導，也有黨員觀察到，部分公開行程通知與舞台安排出現差別待遇情形，個別參選人即使到場，也未獲得發言機會，質疑存在排擠效應。同時，黨內亦流傳各式耳語與傳聞，包括有人刻意散布對其他參選人不利的參選動向說法，導致部分高齡黨員產生誤解，加深內部對立。

此外，名冊掌握與黨員結構也成為討論焦點。有基層質疑，黨員資料更新與增補過程透明度不足，外界難以確認新增黨員的背景與動機，擔憂初選可能淪為組織動員戰，而非真實民意競爭。

根據報導，隨著提名作業持續推進，不少基層雖心存疑慮卻顧忌地方派系力量而選擇低調，形成「敢怒不敢言」的氛圍。部分黨員憂心，一旦提名過程爭議持續擴大，恐衝擊整體選情，甚至影響藍營在新竹縣的基本盤穩定度。基層呼籲黨中央正視地方反映，重新檢視初選制度與執行細節，以降低爭議、凝聚整合空間。

