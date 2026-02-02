藍營竹縣殺到見骨？徐欣瑩再嗆國民黨初選不公「團結在黑箱之下是共犯」

即時中心／徐子為報導



新竹縣副縣長陳見賢今（2）天下午正式辭去國民黨新竹縣黨部主委，對此，同樣爭取代表藍營出線角逐新竹縣長的藍委徐欣瑩陣營表示，問題不在於陳辭職與否，關鍵在於初選辦法是否公平、科學、透明，能否反映真實民意。徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」





徐欣瑩辦公室指出，他們從未反對「初選73制」，是反對新竹縣為特定陣營量身打造的制度。他們比喻，竹縣百里侯黨內競爭已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」的荒唐鬧劇，痛批「這是一場充滿作弊的騙局」。



徐欣瑩陣營質疑，為何黨內所有縣市長的黨內候選人，就陳見賢1人「最特別」反對全民調，只採黨員投票73制？徐陣營指出，藍營全國初選中，也僅竹縣採由73制，並質疑陳見賢，若連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有，未來如何當地方首長，為竹縣謀福利？



徐欣瑩辦公室示警，輿論顯示，國民黨會因黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。





