藍營竹縣迸火花！陳見賢辭黨部主委駁黑箱 轟徐欣瑩：不要偷換概念

記者羅欣怡／新竹報導

表態參選新竹縣長的陳見賢，今（2日）辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。（圖／翻攝畫面）

國民黨新竹縣長人選之爭愈演愈烈，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩無人退讓。國民黨今（2日）發布公告確認初選為「七三制」，2月5、6日可以領表、9日開始登記。表態參選的副縣長陳見賢身兼黨部主委，為了弭平外界抨擊「球員兼裁判」的聲浪，今日也正式請辭主委一職；他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧」，並呼籲所有參選人應尊重黨內既有規章，不應隨意顛倒是非。

陳見賢指出，一切所為都是依法依規，「沒有什麼黑不黑箱。」他強調，公開透明是最重要的，大家民主社會、民主時代，一切依法行政，「所以我不要給人家講太多，我就請辭（黨部主委）了。」

陳見賢表示初選規則不是他訂，要徐欣瑩不要偷換概念。（圖／翻攝畫面）

談到對於目前選戰的看法，陳見賢指出，大家同在一個家庭裡面，都是一家人，很多事情還是要和諧，很多事情不用搞得很緊張，社會氛圍很亂，這樣總不是好事。

針對也有意參選的同黨立委徐欣瑩批評他「球員兼裁判」，陳見賢直言，一切程序皆遵循制度與規範，七三制並非他個人訂定，若有異議應透過黨代表大會正式修改。他強調：「你入這個家，家規訂在那裡，你該怎麼做就怎麼做。不要偷換概念，不要顛倒是非。」一切照制度、照規矩進行。

至於所謂他和某幫派老大同框受贈消防車一事，陳見賢強調，這些都是縣府派他出席的公務行程，他並不知道誰是誰。

