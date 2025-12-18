藍營竹縣長內戰升溫 徐欣瑩正式宣布參選：非一時衝動

國民黨新竹縣長參選內戰升溫，繼副縣長陳見賢大張旗鼓宣布參選，立委徐欣瑩也選在18日上午9時於各平台同步宣布參選。（邱立雅攝）

立法委員徐欣瑩18日正式宣布，將投入2026年新竹縣長選舉，讓國民黨新竹縣長內戰戰火再推高。繼副縣長陳見賢在11月27日大張旗鼓宣布參選，接著徐欣瑩也宣布投入戰局，她表示決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚。目前僅剩立委林思銘仍未表態。

徐欣瑩過去在竹縣擔任兩屆議員到兩屆立委，曾以全台最高票拿下立委一席，也曾參選過副總統、新竹縣長。此次投入選舉，徐欣瑩表示這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是「為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」

「我在各個鄉鎮反覆聽到同樣的聲音。」徐欣瑩表示，許多鄉親在市場、社區與活動現場，不斷叮囑她「一定要出來承擔」。徐欣瑩表示，因應鄉親的盼望與請託，她選擇站出來，守住新竹縣、讓新竹再贏，是她義不容辭的承諾。

徐欣瑩認為，鄉親期待新竹縣不只是科技領先，更要成為治理進步、生活安心的縣市。如何讓世代幸福得以延續、讓新竹縣在變局中站穩腳步，是她最常被託付的期待，也促使她做出參選的決定。

