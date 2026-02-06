藍營竹縣長兩強相爭 學者分析陳見賢黨內投票搶下6成有望翻盤

新竹縣長國民黨初選立委徐欣瑩有意爭取，今領表最後一天，預計將派員領表。（本報資料照）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢有意爭取，今領表最後一天，預計將派員領表。（陳見賢競辦提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，藍營初選昨日無人領表，陳見賢、徐欣瑩陣營預計都將派員領表，後續將在9、10、11日3天正式登記。銘傳大學廣電系主任杜聖聰根據既有數據分析，指陳見賢只要黨內投票拿到6成以上就有機會翻盤。

陳見賢、徐欣瑩2次協調皆未果，後續待黨內初選登記後將再協調，若未果擬依黨的規定採7成民調、3成黨員投票的「七三制」。國民黨2日已公告，將採黨員投票3成、民調7成初選。6日是領表最後1天，雙方動態備受關注。

截至5日雙方陣營皆無人領表，據悉，陳見賢陣營將在上午11點派員領表，徐欣瑩陣營也預計派員領表。至於後續提名登記時間訂於2月9日至2月11日，至於黨員投票，則將於3月28日上午8點至下午4點舉行，投票地點設於新竹縣黨部所設各投票所。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析指出，針對目前初選制度與2組已公布的數據，國民黨既有遊戲規則下，陳見賢並非毫無翻盤空間，關鍵在於黨員投票的得票比例。公信力民調顯示，在黨內三人競逐支持度中，徐欣瑩為43.6％、陳見賢為26.0％；若與民進黨人選鄭朝方進行政黨對比，徐為39.3％對33.8％，陳則為33.5％對36.1％。

另一方面，艾普羅民調則顯示，黨內互比支持度為徐欣瑩30.2％、陳見賢12.9％；對外政黨對比中，徐為34.0％對36.9％，陳為24.0％對42.5％。

杜聖聰發現，在「黨員投票30％、全民調70％」制度下，若陳見賢在黨員投票中分別取得55％、60％、65％的情況，雙方的加權總分將出現明顯差異。

在公信力民調的結構下，若陳見賢黨員投票拿到55％，徐欣瑩仍將小幅領先約1分；若陳拉高至60％，則可開始反超，領先約2分；若達65％，則將擴大領先至約5分。在此民調結構下，陳約需在黨員投票取得57％至58％，即可與徐打平或出現反超。

至於艾普羅民調結構，陳見賢在黨員投票55％時，徐仍領先約4分；60％時，徐僅小贏約1分；必須拉高至65％，陳才會開始反超，約領先2分。陳需要拿到約62％到63％，才能打平或反超徐欣瑩。

他分析，這說明在越新的民調結構裡，徐在對外民調的優勢較小，只贏陳5.8個百分點，因此陳在黨內投票的「翻盤門檻」相對較低；而在較早期的艾普羅民調裡，徐對外優勢更大，贏陳約10個百分點，陳需要更高的黨內票才能追平。

杜聖聰指出，以目前公開的兩份民調來看，如果陳見賢能在黨員投票拿到60％以上，在公信力民調結構下就有機會反超徐欣瑩；但如果是艾普羅結構，則需要達到 63％以上才有翻盤可能。

