藍營竹縣長初選協商破局 徐欣瑩控黨中央偏袒陳見賢堅持選到底

國民黨立委徐欣瑩。（資料照片／張哲偉攝）





國民黨新竹縣長初選分裂白熱化，國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢皆欲爭取代表黨內提名，原先主張全民調進行黨內初選的徐欣瑩，昨才宣布支持對手的提議「開放參選」。不過，徐欣瑩今（30日）下午再發出聲明抗議黨內初選不公，並喊話若黨中央執意護航特定人選，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

徐欣瑩：陳見賢雖口頭請辭黨部主委 卻仍操縱黨務

徐欣瑩下午發聲明指出，針對中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，她表達嚴正抗議。

徐欣瑩強調自己民調始終領先，而這不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱。徐欣瑩鄭重宣示：若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。這種「七分明、三分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受。

徐欣瑩：回歸公平、公正、公開的初選機制

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一屍五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩說這份支持度，來自於新竹縣民對她專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

徐欣瑩向國民黨中央提出最後呼籲：回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，徐欣瑩將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

徐欣瑩最後說：「我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！ 這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰。」

國民黨：新竹縣長提名協調無共識 初選2/2公告





稍早國民黨則發聲表示，有關本黨新竹縣縣長選舉提名事宜，因本月的第二次協調會議無法達成共識，依據提名特別辦法第六條，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理。組織發展委員會已於今年1月28日發文新竹縣委員會，依函文核定之提名作業時程辦理，於2月2日進行初選公告，並函送內政部備查。