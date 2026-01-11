藍營竹縣長初選拚場 徐欣瑩湖口誓師大會湧入1萬人

國民黨立委徐欣瑩11日在湖口舉辦誓師大會，現場湧入大批鄉親支持。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼陳見賢昨在竹東辦造勢，徐欣瑩11日也在湖口舉辦大型誓師。即使低溫風大，舞台背板甚至一度遭吹飛，仍擋不住鄉親熱情，現場湧入上萬人，支持者手舉旗幟高喊「新竹縣要贏，就選徐欣瑩！」，展現陸戰動員能力。

立委徐欣瑩11日在湖口舉辦誓師大會，現場湧入大批鄉親支持，國民黨團書記長羅智強率王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委皆親自到場站台。前立委林為洲也帶頭高喊「唯一支持徐欣瑩」，特別提醒黨內務必公平公正，才能確保初選後團結贏得大選。

徐欣瑩致詞時細數自己從政20年歷程，強調她具備2屆縣議員及2屆立委資歷，更獲得立法院近40位國民黨戰將聯名支持她出來參選新竹縣長，展現強大黨內人氣與國會戰友的肯定。上個月國民黨內中央委員選舉中名列前茅。

徐欣瑩說，過去2、3個月遭受有心人士抹黑、攻擊，對於從政歷程中曾選擇辛苦的道路，但她不後悔，「化作春泥更護花」，只有國家好、新竹縣才會好。

她提到，選舉到了大家喜歡拿她有在打坐、禪定、禪修來醜化、貼標籤，但她自己打坐、禪定是風靡全球，歐美人士也非常喜歡的舒壓禪定，她說自己是學科學的 ，禪定是心靈的科學，她會用科學的腦來處理複雜的縣政，竹縣需要法治與專業，而非抹黑與口水。

面對初選，徐欣瑩指出，全民調是最強烈的民意的考驗，所以全民調要高，加上要有跨黨派、整合藍白選票的能力，更重要是，選舉期間要能抵擋民進黨的攻擊。她強調，竹縣需要光明與希望不需要抹黑，需要和諧團結、不要廝殺，對手從來不是黨內同志而是民進黨，盼透過初選提名，代表國民黨贏得勝選。

最後，徐欣瑩表示，新竹縣是科技重鎮，未來治理必須接軌AI時代，解決交通噩夢、長輩醫療養生及教育環境等問題，她也將透過資源整合與區域合作，與桃園市、新竹市及苗栗縣攜手實現「桃竹苗大矽谷計畫」，讓新竹縣成為科技新亮點。

