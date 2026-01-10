藍營竹縣長初選拚場 陳見賢喊「準備好了」一起奮戰到底

新竹縣副縣長陳見賢10日在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」，吸引近3000名鄉親到場相挺。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，陳見賢10日率先在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」活動，吸引約3000名鄉親相挺；陳見賢喊出自己「準備好了！」將奮戰到底；徐欣瑩則回應，尊重黨內同志參選權利，也預告明將在湖口辦誓師大會。

包括竹北市前市長何淦銘、現任橫山鄉長張志弘、五峰鄉長秋維書、芎林鄉長黃正彪、竹東鎮民代表會主席范國威率全體代表與多位里長，以及國民黨團書記長張良印率領黨籍議員皆到場支持，現場湧入3000名支持者，手中揮舞國旗、黨旗不斷高喊「加油」。

陳見賢致詞指出，竹東曾是台灣3大鎮之一，但長期卡在9萬多人口，事實上竹東人口早就超過10萬人，許多人為了就學把戶籍設在竹北，他認為，提升教育軟硬體、完善托嬰政策，讓竹東家庭「敢生、敢教、敢養」，只要環境、交通、教育到位，竹東人口有望突破12萬。

陳見賢強調「準備好了！」會一起奮戰到底，針對竹東未來發展，將推動公車班次增加，改善通勤、就近入學與就醫動線，並同步推進竹東轉運站結合行政大樓的整體規畫，預計117年完工啟用。

他強調，未來該據點不只是交通節點，更是整合行政服務與公共機能的核心；在醫療議題上，溪南地區長期缺乏兒童夜間急診的結構性問題，他承諾將立即協調醫療體系，強化夜間醫療量能與救護調度效率，確保孩子在關鍵時刻獲得即時照顧。

針對陳見賢舉辦造勢，徐欣瑩表示，尊重黨內同志參選權利，她將持續努力為新竹守住藍天，凝聚新共識、創造新氣象，以最強戰力守護家鄉，讓新竹再贏。明天11日早上9點30分在湖口夜市廣場，將舉辦誓師大會，誠摯歡迎鄉親蒞臨指導。讓我們團結一心，開創更好的新竹。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，陳見賢從溪南的竹東出發，再往北進攻，徐欣瑩從湖口、新豐本命區出發，搭配空戰優勢；兩人首戰展現不同操盤邏輯，徐重視快速奪勢、以聲量與空戰帶動整體氣氛，另一方陳則著重組織整合和陸戰布局。

但戰略能否奏效，關鍵仍在後續執行力，杜聖聰也認為，陳見賢應加強與科技園區、新興白領族群的連結，徐也要避免都會票強、邊陲動員不足的問題。他強調，初選難免競爭，但黨內應透過辯論、溝通機制檢驗候選人，避免選戰「刀刀見骨」，為後續整合埋下隱患。

