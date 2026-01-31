藍營竹縣長初選歧見難化解 陳見賢籲回歸制度求團結

面對初選機制，陳見賢強調，國民黨是制度化的政黨，必須尊重黨章與既定程序。（陳見賢辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

中國國民黨新竹縣長提名機制爭議持續升溫，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方僵持不下，黨中央在多次協調未果後，最終拍板依據現行《公職人員選舉提名辦法》，採取「七成民調、三成黨員投票」的「七三制」初選制度，期盼透過既有體制化解地方歧見，不過卻引發徐欣瑩強烈反彈。

面對初選機制，陳見賢強調，國民黨是制度化的政黨，必須尊重黨章與既定程序，初選即是解決爭議的公平平台。針對外界對其身兼縣黨部主委恐有「球員兼裁判」的質疑，陳見賢已主動表達將辭去主委職務，並呼籲全黨回歸制度、停止紛擾，展現「顧全大局、維護團結」的立場。

徐欣瑩則對「七三制」決議則表達強烈不滿，抨擊黨員投票容易受操縱、具黑箱作業疑慮。陳見賢雖已請辭主委，但徐欣瑩仍指控初選不公，並拋出「開放式選舉」主張，提議由兩人共同代表國民黨參選，形同雙候選人競爭，引發黨內譁然。

陳見賢陣營指出，徐欣瑩近日聲明中亦多次影射陳見賢過往遭遇人權迫害的歷史為「特殊背景」、「可能引發爭議」，並引述所謂政治評論者之說，暗示恐成為民進黨操作「掃黑」的攻擊素材。相較之下，陳見賢與民進黨新竹縣長熱門人選皆未主動對黨內、外競爭者人身評論。

藍營人士指出，陳見賢一路從尊重協調、接受制度、宣布辭職，到提前退讓，展現的是「守制度、護黨員、顧團結」的態度；反觀徐欣瑩則多次對黨中央拍板結果公開叫囂，甚至表態「參選到底」，不排除與黨提名人競逐，已讓這場初選爭議從制度之爭，升高為黨紀與團結的嚴峻考驗。

