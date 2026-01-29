藍營竹縣長初選白熱化 徐欣瑩表態支持黨內開放參選

國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，相關制度與遊戲規則持續引發討論。立法委員徐欣瑩今日(29)表示，她一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但她仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。

徐欣瑩指出，陳見賢同志日前在黨中央秘書長李乾龍與組發會主委李哲華主持的第二次協調會中，明確提出2026年新竹縣長選戰應採「黨內開放方式」參選；而陳見賢近日接受媒體專訪時，也再度重申相同立場。相關主張在黨內逐漸形成共識，顯示基層對於制度透明與競爭正當性的高度期待。

↑圖說：國民黨2026年新竹縣長黨內初選升溫，立委徐欣瑩今日(29)表示，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但她仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，表態支持黨內開放參選。（圖片來源：徐欣瑩臉書）

徐欣瑩表示，為了黨內團結與整體選戰大局，她決定退一步，不再堅持原先主張的「全民調」方式，轉而尊重並認同陳見賢同志所提出的「開放參選」機制，正式投入2026年新竹縣長選戰。她強調，制度本身不是目的，關鍵在於能否確保過程公平，讓真正獲得多數民意支持的人出線。

由於目前徐欣瑩與陳見賢兩位有意參選者，在初選制度上已達成一致，皆主張以開放方式進行黨內競爭，徐欣瑩也呼籲黨中央從善如流，依黨章規定，尊重參選人共同意見，讓新竹縣長提名回歸公開透明的競爭機制。

