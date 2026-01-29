藍營竹縣長初選達成共識 徐欣瑩不再堅持全民調同意「開放參選」

國民黨新竹縣長初選中，徐欣瑩宣布支持開放參選，與陳見賢就初選制度達成共識。（合成畫面／王侑聖攝、陳見賢辦公室提供）



中國國民黨新竹縣長初選戰況持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩皆積極布局，雙方對初選制度原本立場不同，各自堅持。徐欣瑩今天（29日）透過臉書發文表示，基於黨內團結與整體選戰布局考量，決定退讓一步，不再堅持原先主張的全民調方式，轉而支持開放參選方案。這也意味著，兩位有意角逐新竹縣長的人選，已在初選制度上取得共識。

相較之下，民進黨方面幾乎已確定由竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長選舉，國民黨內部則長時間在陳見賢與徐欣瑩之間拉鋸。期間，媒體人黃揚明曾示警，若國民黨在初選制度上持續僵持不下，恐怕不僅讓新竹縣選情出現變數，甚至可能因參選人背景問題，引發所謂「一清5命」的高度風險。

廣告 廣告

對此，徐欣瑩稍早表示，自己經過長時間反覆思考後認為，「如果堅持公平公正卻導致黨內陷入僵局，那麼願意退一步」，並表態支持陳見賢提出的開放參選主張，正式放棄原先力推的全民調方案。換言之，陳見賢與徐欣瑩已在開放參選制度上達成共識，後續只待黨中央拍板定案。若相關機制獲得認可，今年底的新竹縣長選舉，藍營可能出現兩位參選人，與民進黨人選形成三強競逐的局面。

徐欣瑩也在文中強調，既然雙方已在開放參選上找到共同立場，這將成為攜手向前的重要基礎。她表示，為了新竹縣的未來，自己將全力以赴投入接下來的選戰。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

海鯤號首次執行「淺水潛航測試」 下潛50公尺完成計畫測試項目

韓國瑜「馬上幸福」限量春聯來了 1/31唯一見面會韓粉快來搶

尾牙季喝太嗨要注意！北捷警告車廂內趴臥、嘔吐最高可罰7500元