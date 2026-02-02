藍營竹縣長提名之爭未完！徐欣瑩轟荒唐鬧劇 憂黑金釀「一屍五命」

徐欣瑩直言，國民黨若無視黑金問題，恐引發「一屍五命」外溢效應。 （翻攝自徐欣瑩臉書）

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢均有意參選2026年新竹縣長，因提名協商破局，國民黨今（2日）公告初選將採「3成黨員投票、7成民調」方式，陳見賢也宣布辭去竹縣黨部主委，但徐欣瑩仍質疑「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」等荒唐鬧劇，並警告黑金問題恐引發「一屍五命」外溢效應。

藍營2026新竹縣長提名之爭持續延燒，國民黨新竹縣委員會今日正式公告，縣長初選將依黨規採取「黨員投票佔3成、民調7成」方式進行，領表時間為2月5日至6日，登記時間為2月9日至11日，黨員投票則訂於3月28日上午8時至下午4時，並於新竹縣黨部設置投票所。

陳見賢兼任新竹縣黨部主委一事，遭外界質疑恐影響公正性，他今日宣布辭去國民黨新竹縣黨部主任委員一職，表示將全力投入黨內初選。不過，徐欣瑩辦公室指出，問題不在於是否辭職，而在於初選制度是否公平、科學與透明，是否真能反映民意、選出最強候選人，並強調「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責」。

徐欣瑩辦公室進一步批評，從未反對七三制本身，而是反對僅存在於新竹縣、形同為個人量身打造的畸形制度，質疑新竹縣長黨內競爭至今，早已淪為「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」的荒唐鬧劇，直言整體初選是充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室也提出質疑，為何全國縣市長黨內競爭中，僅有陳見賢完全反對全民調，並警告國民黨若無法正視黑金疑慮，恐引發「一屍五命」的外溢效應，強調國民黨是否能改革成功、在2026勝選，就看是否能以陽光取代黑箱，推出最強、最清白的候選人。





