藍營竹縣長3人選開打 黨政人士：得竹北者得竹縣 誰最有拚面比一比

國民黨新竹縣長黨內初選辦法尚未公布，目前國民黨立委徐欣瑩、林思銘、新竹縣副縣長陳見賢都有意角逐。黨政人士分析，近來竹北市人口快速增加，新竹縣有一句選舉鐵律為「得竹北者得新竹縣」，竹北的支持度將是初選關鍵。

日前艾普羅行銷市場公司公布下屆新竹縣長人選投票支持度民調，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，對上國民黨徐欣瑩，鄭朝方以36.8％領先徐欣瑩的33.9％；若鄭朝方對決林恩銘，鄭40.98%、林28.6%；若鄭朝方對決陳見賢，鄭42.5%、陳24%領先。

黨內人士指出，國民黨初選辦法還未公布，但林思銘、徐欣瑩、陳見賢3人已在地方開打。林思銘上周掛上30面大型選舉看板，表態參與初選；陳見賢則開始下鄉辦理客廳會；徐欣瑩近日就會正式宣布參選縣長。

新竹藍營人士指出，過去新竹縣為藍營優勢選區，但隨著新竹科技園區發展，大批科技新貴移居竹北市，新竹縣有一句選舉鐵律「得竹北者得新竹縣」，鄭朝方是現任竹北市長，因此目前支持度均領先國民黨人選，因此國民黨一定要推出竹北支持度高者，否則很可能被綠營翻盤。

目前藍營人選中，陳見賢被認為有執政優勢，林思銘在全縣第二大票倉竹東鎮擁有基層實力，徐欣瑩則被認為是可以橫跨竹北、客家票倉、科技族群三者的關鍵。

綜合前述民調，有藍營人士分析，雖然民調僅供參考，但徐欣瑩在2018、2022年選戰中，在客家票倉上已有基礎，另外徐是交通大學博士、科技專業出身，較能吸引年輕科技族群目光，可能是目前黨內認為最可與鄭朝方抗衡的核心原因之一。

