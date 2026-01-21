藍營籲營養午餐免費擴大公私立高中職以下

台中市議會今（21）日進行「營養午餐免費實施經費、期程、各校補助標準及採用在地食材專案報告」，市議員李中指出，目前台灣實施12年國民教育，政府照顧孩子應該有統一標準，要求市府推動午餐免費政策應納入公私立高中職及所有私立國中小學。

李中表示(見圖)，12年國教就應該一視同仁，營養午餐免費政策屬於社會福利的一環，所有符合國民教育的就學孩子都應一起受到補助，若要排除私立學校或高中職學生，難免給人為德不卒之感，也因此，他建議市府免費營養午餐政策要擴大到公私立高中職及私立國中小學。

此外，為避免免費營養午餐政策實施後影響午餐品質，李中也要求市府未來午餐的規劃應以每餐70元為標準，畢竟同為六都的桃園市都將調高午餐經費至每人每餐70元，台中市也應該比照，讓孩子吃得飽還要吃得好。