藍營約2副市長談新北市長選舉 洪孟楷：不要忘記侯友宜

立委洪孟楷28日出席活動會後受訪談到國民黨約2副市長會面談新北市長人選，強調協調過程不應忽略現任市長侯友宜的角色，在公平、公開的機制下進行討論與整合，爭取年底的勝選。（吳嘉億攝）

年底九合一地方大選即將登場，民進黨已確定由立委蘇巧慧角逐新北市長，國民黨人選則尚未拍板。針對國民黨新北市黨部規畫安排台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然會面，曾被點名有意參選的國民黨立委洪孟楷今（28）日表示，協調過程不應忽略現任市長侯友宜的角色，強調侯友宜8年任內累積的市政基礎，只要在公平、公開的機制下進行討論與整合，必能延續市政成果，爭取年底的勝選。

洪孟楷今日出席泰山區「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，會後接受本報訪問時提到，全力支持黨中央所提出來的候選人，只要確認定於一尊，新北市的6位黨籍委員就會全力以赴，跟地方配合爭取2026年的勝選。他也聽到地方傳達的心聲，期待農曆年前能夠趕快把人選訂出來，強調黨中央不論是要用民調還是協調，只要是公平、公正的方式，相信2位副市長都能夠接受也願意承擔。

至於黨內有中常委準備在中常會提案授權黨主席鄭麗文徵召李四川，洪孟楷指出，自己的想法一直以來都沒有改變，就是訂出一個方式，各縣市按照時間步驟去推動，把爭議降到最低，坦承黨中央可能沒辦法盡如人意，但若是能用這樣的方式能把最強的人找出來，也可避免節外生枝。

洪孟楷強調，外界現在聚焦在新北市長這局，秘書長李乾龍也要找2位副市長進行會面，但請不要忘記侯友宜市長的角色，因為過去8年所打下的基礎，相信一定會是最強的助力，只要有能夠讓雙方都可以接受的公平、公開方式，相信2位被點名的民調參選者，都一定能夠接受。

