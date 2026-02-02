藍營繼續鬥！陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩仍不滿：若不改革恐「一屍五命」

徐欣瑩不滿指出，國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。（資料照／李智為攝）

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢都爭取參選新竹縣長，雙方隔空互槓，越吵越烈；陳見賢今（2日）辭去黨部主委，表態全力投入黨內初選。但徐欣瑩仍不滿指出，國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

陳見賢今於國民黨新竹縣黨部正式辭去主任委員一職，在多位黨內前輩與基層黨員見證下，提前卸下黨務工作，表態將全力投入黨內初選。出席聲援的包括新竹縣婦女會、縣青年志工協會、勞工與軍系黨員，以及前黃復興黨部主委張蘭澄將軍等數十名資深黨員。

前黃復興黨部主委張蘭澄特別到場表示，自己一生從軍，最重視的就是忠誠與責任。他指出，長期觀察陳見賢在新竹縣國民黨的付出，認為其是一位講信用、有擔當、說到做到的政治人物。此次為了黨內團結、避免支持者承受不必要的紛擾，主動辭去主委職務，展現「犧牲小我、成全大局」的氣度，正是軍人所尊崇的「黃埔精神」。

張蘭澄強調，「戰場上忠誠是守護國家的最後一道防線，政治上則是從政者最基本的脊樑。」他表示，黃復興體系的黨員向來以黨旗、國旗為榮，最不認同投機取巧、見風轉舵的行為。肯定陳見賢多年對國民黨的忠誠，必定不會在關鍵時刻背棄鄉親。

陳見賢致詞時表示，政治的本質是為人民服務，而不是個人的舞台。自己並不眷戀主委職務，縣黨部主委本身並無薪資，反而肩負照顧黨工、發放薪資的責任。面對黨產條例通過後，黨務資源有限，縣黨部仍努力維持制度運作，讓基層黨工得以穩定服務，他對此始終心懷感謝與不捨「心疼這個家，沒人照顧。」

針對近期圍繞初選制度的爭議，陳見賢表示，國民黨初選規則早已明文訂定，並非由個人所制定，任何制度若需調整，皆應循黨的正式機制處理。他強調，既然身為黨員，就應遵守既有規範，拒絕偷換概念、顛倒是非。

陳見賢也坦言，這段期間面對抹黑與謠言攻擊，內心並非沒有壓力，但始終問心無愧。他呼籲政治競爭應守住基本底線，因為每一句不實指控，傷害的不只是個人，也可能波及基層與社會信任。

陳見賢表示，國民黨中央黨部已於今日正式公告啟動黨內初選程序，他也已於上午完成辭職書送交中央。即刻起正式卸下新竹縣黨部主委職務，未來無論中央如何安排接任人選，他都將與黨員同志站在一起，共同守護地方、守護這個家園，讓藍天持續在新竹縣扎根。

徐欣瑩辦公室則對此表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

針對黨內初選公告。徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室質問，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。

徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？且輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此感到相當憂心，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？

徐欣瑩辦公室強調，國民黨改革是否成功，就看國民黨是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。至於挨轟「為了私利」，徐欣瑩辦公室則回應，不知道私利在哪？除了競選過程收到這麼多的汙衊，被有心人士攻擊、抹黑如此用力外，不知道利在哪？呼籲黨員同志不要被誤導，反而對手同志不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。



