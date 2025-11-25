藍營老將交棒 綠有不確定因素

桃園市議員選戰中壢區堪稱一級戰區，應選11席，歷屆皆超過20人登記參選，現任者國民黨吳嘉和不尋求連任，將交棒給兒子吳睿霖爭取黨內初選提名；民進黨徐景文也傳出不再參選，為綠營選戰布局投下更多不確定因素。另外傳民眾黨欲爭取中壢席次者不只1人，藍綠白及其餘小黨都不缺席，預估下一屆該區選戰仍然激烈。

國民黨歷屆在中壢區市議員提名5至6席，有內部人士指出，在藍白合作大罷免成功後，面對下一屆的桃園市議員選戰，藍營有可能在桃園區與中壢區採取保守提名，留給民眾黨空間。

國民黨現任包括議長邱奕勝、梁為超、葉明月尋求連任，欲爭取初選提名者除有吳睿霖外，還有曾任侯友宜辦公室祕書的彭康傑代表侯家軍回故鄉參選，前市議員劉安祺也將捲土重來，另外龍平里長李慶融也表達參選意願。

民進黨則傳出徐景文可能不尋求連任，也為綠營在中壢區的市議員選戰增添不確定因素，尋求連任者則包含彭俊豪、黃崇真、張曉昀及魏筠。若徐尋求連任選戰相對單純，然而他若宣布不再參選，外傳曾遭罷免的前市議員王浩宇就會選擇再戰中壢區，後續將會引發更多效應。

另外，現任無黨籍議員謝美英、劉曾玉春都勤走基層又身段軟，尋求連任各有支持群眾。而民眾黨曾參選中壢區市議員的林昭印預估將捲土重來，但外傳同黨本屆參選楊梅區市議員失利的張清俊，在黨內高層共識下轉戰中壢經營選區，白營在下屆市議員的選戰布局有待觀察。