藍營肯定首長為政策代言行銷 盧秀燕︰善盡職責推廣自己的城市

台中市議員陳政顯、張廖乃綸今在市政總質詢時，針對最近獲得美國「TITAN泰坦創新大獎」最高榮譽白金獎肯定的，臺中市政府舉辦的臺中購物節，卻遭某些議員質疑市長盧秀燕拍廣告為市政宣傳是作秀。

陳政顯說，賴清德總統也為全民防衛手冊宣傳，交通部長陳世凱還拍廣告宣傳70歲長輩換照，首長為自己的政策代言推廣行銷，本來就是很正常的事；要求經發局應該無所懼，勇於持續行銷。

盧秀燕表示（如圖），身為首長就是代表一個機關，如果不為自己的政策行銷，反而會被質疑是沒有善盡職責，她自己也是本於自己的職責，推廣自己的城市及政策。