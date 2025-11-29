藍營艱困選區年底前提名 台中台南協調不成再初選

國民黨主席鄭麗文（左）南下參加國民黨高市黨部29日辦的黨慶嘉年華活動，與有意角逐高雄市長的立委柯志恩（右）合照。（紀爰攝）

備戰明年縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文29日表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波現任優先提名、第二波艱困選區希望年底前完成提名；台中、台南的初選競爭，會透過黨的機制協調、完成提名。

115年地方大選倒數364天，鄭麗文昨上午出席台南市黨部黨慶活動時表示，第一波提名希望基隆、台北、桃園、南投、苗栗等現任縣市長都能順利連任。

外界高度關注的「艱困選區」台南、高雄，鄭麗文指出，上次有同志代表黨在艱困選區參選，取得亮眼成績，過去3、4年也一直在地方深耕，黨會優先考慮；若同選區有同志表達參選意願，黨中央將依提名辦法展開協調，希望年底前完成提名。

鄭麗文在台南授證時高舉有意角逐市長的南市黨部主委謝龍介的手喊「明年底高票當選，好不好？讓國民黨當台南市長，好不好？」兩人互動引發聯想。同樣表態的前立委陳以信認為，國民黨台南提名時程應在民進黨1月確定人選後，有利於戰略布局，但他強調尊重主席規畫；謝則表示，他與陳之間絕不會像民進黨上演「牛稠內鬥牛母」。

楊瓊瓔日前表態參加黨內台中市長初選，29日向江啟臣喊話「姊弟一起登山努力」，江回應「服務故鄉是自己的初衷和榮譽，會繼續留下來」。國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，希望先協調，協調不成再辦初選，最快在明年1月決定人選。

面對台中、台南的內部競爭，鄭麗文強調，將透過黨的制度跟機制協調，最後完成提名。針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事，她表示鍾已恢復黨籍，參選資格沒問題，「英雄不怕出身低，他是一個勵志故事」。

外傳角逐高雄市長的立委柯志恩與鄭麗文的兩岸理念不同，鄭回應，民進黨見縫插針不意外，「投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩的背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊」。