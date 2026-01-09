藍營花縣提名採「全民調」卻排除何啟聖 他抗議怒嗆「花蓮不是傅家的禁臠」
即時中心／徐子為報導
花蓮縣政治版圖長期藍大於綠，現任縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁夫妻聯手執政逾20年之久。國民黨花蓮縣黨部昨（8）日邀請2位表態參選的人選到場，說明相關參選理念，同時定調以「全民調」提名，讓同樣有意投入選戰，卻被排除在外的媒體人何啟聖不滿，不僅放話剷除「傅氏王朝」，更嗆「花蓮不是傅家的禁臠」。
何啟聖表示，他今上午前往國民黨中央，正式就花蓮縣黨部之決議提出申訴。該黨部僅納入葉耀輝、游淑貞兩人，以民調方式決定花蓮縣長提名人選，並以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將他排除於初選機制之外。這樣的理由，既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則。
何啟聖坦言，他參選的動機，其實再單純不過——他不忍花蓮長期被一個政治家族把持，長達二十三年的權力壟斷，使這片土地無法對外打開，也讓地方政治逐步腐化、沉淪。傅崐萁在任期間的種種爭議與敗行，早已為社會所熟知：從股市操作重創無辜投資人，到公款挪用於個人形象包裝；從救災善款流向不明，到收買媒體、粉飾太平；再到性騷擾媒體女性主管、打壓善盡監督責任的同黨議員，以及選舉期間賄聲賄影的傳聞——這一切，非但沒有得到應有的反省，反而被輕佻地合理化。
何啟聖痛批傅崐萁，竟公然說出「走政治，不背個兩三條罪，不會大尾」這樣的狂言。當權力者以無恥為豪、以踐踏法治為資歷，這不只是個人的道德崩壞，而是整個政治文化的沉淪。傅崐萁已然成為國民黨在台灣政壇上最沉重的道德負擔；若不能正視、切割、清理，所謂「藍天重現」，終究只是自欺欺人的囈語。
他感嘆，本次花蓮縣長選舉，徐臻蔚任期屆滿，本是終結「傅氏王朝」的關鍵時刻。然而，毫不意外地，傅家再度堂而皇之推出指定接班人——吉安鄉長游淑貞。可以預見，一旦游淑貞當選，花蓮不過是換了門牌，實質仍由同一權力核心繼續掌控。正因如此，我選擇投入初選，不是為了個人政治前途，而是要阻止花蓮政治文化繼續向下墜落。
何啟聖說，他早預期，挑戰既得利益，必然會招致抹黑、攻擊與阻撓，但他感嘆，未曾想到，最先關上民主之門的，竟是由傅家勢力長期主導的花蓮縣黨部。他們以粗暴而排他的方式，剝奪我公開接受花蓮縣民檢驗的機會，將初選淪為形式，將制度踩在腳下。
此刻，屈原投江前的悲鳴，正是他內心最貼切的寫照。他衷心期盼，中國國民黨能夠開大門、走大路，回到制度與原則本身，以公平的態度面對花蓮縣長的提名，不要為了特定人選，量身打造排他門檻。
何啟聖直言，參選從來不是為了權位，而是為了讓花蓮的政治重新乾淨起來；為了讓中國國民黨撕去長年被貼上的黑金標籤，證明改革不是口號，而是願意付出代價的行動。如果一個政黨連最基本的初選公平都不敢面對，那麼談任何理想，終究只是空話。
何說，今天站在中央黨部門前，心中沒有怨懟，只有期盼。我真誠希望，這一道暖陽，不只是照亮今日的天空，也能穿透權力的陰影，照進花蓮，照進那片長久被封閉的土地。為了花蓮的清明，為了民主的尊嚴，他願意繼續站在風中，等待那道真正屬於人民的光。
