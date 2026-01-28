藍營花蓮市議會黨團告發廢弛職務 陳駿季大火回嗆了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於去年9月潰堤，造成下游光復鄉多人死傷，傳出花蓮市議會國民黨團28日告發農業部長陳駿季。（林良齊攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於去年9月潰堤，造成下游光復鄉多人死傷，傳出花蓮市議會國民黨團28日告發農業部長陳駿季、內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫廢弛職務罪嫌，陳駿季28日出席立法院委員會前受訪時表示，特定人士不顧現實、撥弄是非，農業部同仁不止於災前、災後復建的辛勞，不容外界刻意抹殺。

陳駿季表示，近日有14位勇士從12月中旬沿著馬太鞍溪流到壩頂，並且花了近1個月時間，仍努力完成降挖，讓居民有更安全的居住環境，不止這14個勇士，包括農水署、內政部、交通部及經濟部等行政院所屬的中央部會行政團隊於去年7月26日馬太鞍堰塞湖形成就成立專案小組、多次赴現場勘災，並且多次討論疏散及撤離等工作，很多同仁都默默為這件事情努力。

陳駿季強調，《災害防救法》中規定中央及地方各有其責任，而撤離明確為地方政府責任，天然災害應變本就要中央地方一起合作才能完成應變。

