藍營花蓮縣長內參民調出爐 將建請提名或徵召游淑貞

花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（本報資料照片）

國民黨花蓮縣長徐榛蔚2屆任期今年屆滿，同黨吉安鄉長游淑貞、前市長葉耀輝等2人有意爭取黨中央提名參選。縣黨部今天表示，經依黨內提名特別辦法委託民調公司做內參民調，游的支持率高於葉逾40個百分點，將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表參選縣長。

花蓮縣黨部指出，今年1月8日召開全縣委員會議，經與會全體委員充分討論後，取得共識，決議以全民調方式作為縣長人選提名的重要依據，並推動由葉耀輝、游淑貞2人展開民意調查，相關結果將依黨內程序送請黨中央作為提名或徵召參考。

廣告 廣告

縣黨部表示，近日已依據委員會決議委託專業民意調查公司，針對葉耀輝與游淑貞2人進行民調作業，調查結果顯示，游淑貞支持度為51.9％，葉耀輝支持度為11.8％，雙方支持度差距為40.1個百分點，且各鄉鎮市中游的支持比例均高於葉，呈現全面領先趨勢。

縣黨部主委盧新榮強調，本次民調為黨內內參民調，依黨內「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」展開調查外，也在全縣委員會議的共識下推動，過程嚴謹、程序完備。

他說，民調結果已清楚反映地方基層與多數民意的期待，縣黨部將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長，也呼籲全黨同志在提名程序完成後，務必團結一致、凝聚力量。

【看原文連結】