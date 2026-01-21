藍營花蓮縣長內參民調勝出 游淑貞：願承擔更大責任

國民黨花蓮縣黨部今天公布縣長內參民調結果，將建請黨中央提名或徵召吉安鄉長游淑貞投入縣長選戰。（本報資料照片）

國民黨花蓮縣黨部今天公布縣長內參民調結果，由吉安鄉長游淑貞勝過前花蓮市長葉耀輝，將建請黨中央徵召或提名她。游淑貞感謝鄉親對她的支持與信任，強調未來會全力配合黨中央的決策，也希望黨中央能盡快確定人選，讓提名人可以全力往前衝，爭取支持。

游淑貞感謝在民調中給予支持與肯定她的鄉親，她說，這份支持不只是對個人的鼓勵，更是對她長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待。

她也提到在民調結果看到自己在各鄉鎮市中支持比例均高，深刻感受到基層民意的力量，也更加倍提醒自己，未來若肩負更大的責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力報答鄉親的託付。

游淑貞坦言，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，她願承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續打拚，強調「這不只是一場選舉，更是對家鄉的愛與承諾」！

游淑貞表示，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量，希望黨中央能盡快確定人選，讓提名人能全力往前衝，爭取民意支持，她未來也會全力配合黨中央的決策，與所有同志攜手合作。

