藍營花蓮縣長內參民調爭議 縣黨部：全依黨內制度辦理
國民黨花蓮縣黨部昨天表示，將建請黨中央提名或徵召內參民調較高的吉安鄉游淑貞參選花蓮縣長，卻引發另一位參選人、前花蓮市長葉耀輝不滿，認為黨部初選流程不公正，批評遭偷襲。對此，縣黨部重申，提名作業完全依循黨內制度展開，程序具正當性，呼籲各界勿刻意操作對立。
葉耀輝不滿縣黨部內參民調結果，他說，去年9月拜會黨部主委盧新榮時，得到今年5月才會辦理初選的答覆，縣黨部卻在今年1月8日突然發1則簡訊，請他和另一位參選人（游淑貞）到縣委員會議，陳述參選的想法與願景，離開後1月13日就得到大會要做全民調的決議。
他說，當時他和盧新榮反映縣長是大位，自己傾向在5月辦理初選，若要提前到4月也可以，且初選前一定要舉辦3場電視政見發表會及言詞辯論會並正式公告，但「另一位參選人」不願意也拒絕上電視，還要求要馬上做民調。
葉耀輝說，當下他就明確告知縣黨部若執意要做民調，就不要列入他的名字，不能在他還沒準備好就偷襲他，對於民調結果一概不承認。
縣黨部今天表示，針對縣長提名的內部參考民調，之所以納入游淑貞與葉耀輝納，是因2人皆明確表達爭取提名的意願，且提名委員會13日邀集2人舉行協調會，均對以民調方式決定人選無異議，不過葉提出的辯論會建議，因不屬協調項目而未獲共識。
縣黨部強調，協商機制均依據黨內「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第5條規定展開，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法恐傷害黨內民主機制。
至於各界關注也有意爭取提名的資深媒體人何啟聖，為何未被納入這次的內參民調名單，縣黨部表示，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」，何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並未與縣黨部聯繫，且當時他的黨籍尚未設於花蓮縣，基於制度與程序考量，未將他列入本次民調名單，並非主觀排除，呼籲各界不要用無止盡的內耗及政治語言動搖民主根基。
