藍營花蓮縣長內參民調 游淑貞勝出 葉耀輝拒認轟「偷襲」

國民黨花蓮縣黨部今天公布內參民調，將建請黨中央提名或徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。對此，落敗的前花蓮市長葉耀輝批評縣黨部沒有尊重他的意見，認為自己遭「偷襲」，不承認民調結果，將持續朝初選方向做準備。對此，黨部主委盧新榮表示尊重。

藍營花蓮縣黨部今天表示，1月8日縣委員會議決議，以全民調方式作為提名縣長人選的依據，並在近日依照「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」針對葉耀輝與游淑貞2人展開內參民調，結果顯示，游淑貞支持度為51.9％，葉耀輝支持度為11.8％，將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。

葉耀輝對於民調結果表達不滿，他說，去年9月拜會盧新榮時，得到今年5月才會辦理初選的答覆，縣黨部卻在今年1月8日突然請他和另一位參選人到縣委員會議，陳述參選的想法與願景，離開後1月13日就得到大會要做全民調的決議。

他說，當時他和盧新榮反映縣長是大位，自己仍傾向在5月辦理初選工作，若要提前也可以在4月辦理，且初選前一定要舉辦3場電視政見發表會及言詞辯論會，並正式公告，但「另一位參選人」不願意也拒絕上電視，還要求要馬上做民調。

葉耀輝說，當下他就明確告知縣黨部，若執意要做民調，就不要列入他的名字，或是找別人做對比，不能在他還沒準備好就偷襲他，對於民調結果一概不承認，且還是會按照自己的腳步，在5月辦理民調，若輸了就會全力支持國民黨，若對手輸就請對方支持自己。

對此，盧新榮表示，縣黨部過去選舉從未辦過、也無法舉辦電視辯論會與政見說明會，便依照黨內「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」展開民調；對於葉耀輝5月仍要辦理初選，他尊重。

