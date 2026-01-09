藍營花蓮縣長初選 「這兩人」全民調

▲花蓮縣長徐榛蔚明年底將卸任，結束8年任期。（記者葉政勳攝，2025.04.10）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣長徐榛蔚將在明年底卸任，致理科技大學教授、資深媒體人何啟聖5日晚間正式宣布爭取國民黨提名，投入下屆花蓮縣長選舉，不過國民黨花蓮縣黨部8日決議，下屆縣長提名人選採全民調決定，納入已表態的吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，但何啟聖因黨籍及戶籍都不在花蓮，未被列入。

國民黨花蓮縣黨部表示，會中尚未討論出全民調日期，會盡快決定，屆時人選出爐後，再呈報給黨中央，由黨中央做成最後決定。黨部主委盧新榮表示，依「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，黨籍、黨權及資歷等資格符合，且向黨部確定參選意願者，就是葉耀輝及游淑貞，因此最終決議讓2人參加全民調，選出黨內最強人選，贏得勝選。

盧新榮說，全民調的方式及舉行時間，會盡快開會決定，經報請黨中央核准後進行。

