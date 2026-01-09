即時中心／徐子為報導

花蓮縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁夫妻聯手執政逾20年之久。國民黨花蓮縣黨部昨（8）日邀請2位表態參選的人選到場，說明相關參選理念，同時定調以「全民調」提名，讓同樣有意投入選戰，卻被排除在外的媒體人何啟聖不滿，不僅放話剷除「傅氏王朝」，更嗆「花蓮不是傅家的禁臠」。不過傍晚何啟聖透露出現轉圜，期待結局圓滿。

何啟聖表示，於今傍晚五時許，他已與國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮進行電話聯繫，正式表明本人參選花蓮縣長、爭取黨內提名之意願，並決定於最短時間內，完成個人黨籍轉入花蓮縣黨部之相關程序。縣黨部亦將再行召開委員會議，討論是否將本人納入縣長提名民調初選之中。

廣告 廣告

針對先前縣黨部將本人排除於初選民調之外，所援引之理由為「黨籍、戶籍未設於花蓮」，何啟聖透露，他於聯繫過程中亦向盧主委說明，依黨章及相關提名辦法，並未規定參與初選者須於「十個月前」完成黨籍或戶籍遷入。然而，基於尊重地方黨部作業需求，並展現善意與誠意，他願於下週上班日即刻辦理黨籍移轉手續，以利後續提名作業順利推動。

關於國民黨花蓮縣長黨內初選機制，何啟聖再次呼籲，應本於去年十一月通過之「直轄市暨縣市長選舉人提名特別辦法」所揭示之精神，特別是其中所體現的藍白合作理念，進一步擴大國民黨在花蓮的執政基礎。基於此一精神，初選機制理應納入心向國民黨、卻因理念不合傅崑萁而退黨、並在地方深具聲望的縣議長張峻，以及其他認同本黨理念、有志為花蓮服務的同志。

此外，關於民調時程之安排，考量花蓮選情相對單純，且民主初選亦需充分時間供候選人宣揚理念、接受檢驗，何啟聖建議可參考黨主席選舉之經驗，於完成登記作業後約二個月進行民調，應屬合理且適切之安排。

本人衷心期盼，花蓮縣黨部能以制度為本、以團結為念，讓本次初選成為凝聚共識、重建信任的起點，共同為花蓮的未來努力。





原文出處：快新聞／藍營花蓮縣長提名出現轉圜？何啟聖曝最新進展

更多民視新聞報導

真的就她最特別！柯文哲：曾答應陳昭姿完成代理孕母法案才離任

F-16飛官辛柏毅失聯逾72小時 顧立雄赴花蓮空軍基地坐鎮、慰問家屬

石平訪台再拋震撼彈！矢言突破「日台外交禁區」 擬邀立委正式訪問日本國會

